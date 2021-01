Ben Affleck y Ana de Armas han pasado de los rumores de boda a la ruptura en cuestión de días

El actor apenas sale de casa, y ha sido visto con una imagen muy dejada

Sólo hace unas semanas que nos hemos enterado de que Ben Affleck y Ana de Armas han roto, y todavía no lo hemos asimilado. Primero nos costó encajar que estuvieran saliendo, y cuando ya apostábamos a que eran una pareja ideal... ¡van y lo dejan! Por el momento, no se sabe exactamente (hay algunas teorías, pero ellos no han dicho nada) lo que ha podido pasar entre ellos, pero hemos pasado de verles tan felices y sonrientes por las calles de Los Ángeles paseando, yendo a la compra y sacando al perro... a que ahora Ben tenga una imagen de lo más dejada y Ana esté prácticamente 'desaparecida en combate'.

Lo de la nueva imagen de Ben se puede entender: debido a las restricciones por el COVID en California, apenas puede llevar una vida normal, no puede ir a gimnasio y casi no sale de casa... así que cuando le hemos visto salir por la puerta principal para recoger un pedido de una conocida cadena de tiendas de donuts y le hemos visto de esta guisa -con el pelo largo por no poder recibir a su peluquero en casa, la barba de varias semanas y la sudadera vieja-, ¡se nos ha caído un mito!

Fue la revista People la que dio la noticia de la ruptura gracias a una fuente cercana a la pareja, que no escatimó en detalles: "Ha sido ella la que ha roto. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven en esta ciudad", afirmaron. De esta forma, la pareja ha tenido que separarse con el dolor que ello supone, porque además Ana había congeniado a la perfección con los hijos del actor. Al menos fue bonito mientras duró...

