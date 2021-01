La cara de horror de Blanca Suárez que no podremos olvidar.

Nicole Kidman demuestra lo buena actriz que es con su mejor cara de póquer ante el momentazo 'Tierra, trágame' de Hugh Grant.

Ya está aquí, ya llegó, nuestra sección más canalla: el horror semanal de los famosos. Esta vez el premio gordo ha ido a parar a un actor que ya ha coqueteado con el título en varias ocasiones, e incluso se lo habrá llevado ya. Johnny Depp vuelve a nuestro ranking de horrores para irse directo a la primera posición, aunque tenemos que reconocer que, en esta ocasión, quizás el galardón no debería ir para él, sino para su acompañante. ¿Por qué?

Pues solo tienes que mirar la foto con atención y juzgar por ti mism@. El intérprete estaba en el aeropuerto de Suiza cuando fue literalmente asaltado por una seguidora de lo más fanática que le pidió hacerse una foto con él. Y ahí empieza la odisea de Johnny Depp... La chiquilla pasa de la distancia social, se pega como una lapa al actor y decide posar ¡poniendo los cuernos! ¿Perdona? Pero ahí está Johnny aguantando el momentazo como puede, ¿cómo no íbamos a darle un premio?

Johnny Depp y su clase magistral de paciencia

Gtres

Da igual que te sujetes la mascarilla contra la cara nivel ‘ya verás las marcas que te dejan los dedos’, Johnny Depp. Distancia social significa dejar al menos metro y medio de distancia. Y si la fan es tan rarita como ésa, ¡mucho mejor!

Najwa Nimri, ¿eres tú?

Daniel Gonzalez GTRES

Por si la mascarilla no llamaba la atención bastante (¿esa cosa es de su talla?), Najwa Nimri tenía que sacar la mano a pasear. ¡Que parece que amenaza con una torta a quien le critique las pintas! Lo bueno es que entre la mascarilla y la ¿peluca? no se la reconoce bien...

Victoria de Suecia

Gtres

Lo bueno de los protocolos es que basta con aprender unas normas y seguirlas. Así no acabas en estas páginas por algo tan simple como un saludo. ¡Que te pase esto a estas ‘reales’ alturas tuyas no es ni medio normal, Victoria de Suecia!

Scout Willis y su 'bebé'

Gtres

Habíamos visto llevar mascotas en bolsos y en carritos, pero lo de cargarlos en un foulard como hace Scout, la hija de Bruce Willis, ya es too much. ¡Dejad a los animales ser animales!

A Djokovic no se le caen los anillos

Gtres

Para que luego digan que los ases del deporte están endiosados. Mirad qué feliz cuida de la pista del torneo Roland Garros de París el tenista Novak Djokovic.

