El italiano estuvo en 'First Dates' buscando el amor ¡y se lió con una chica muy conocida en el mundo de 'LIDLT'!

No te pierdas ni un sólo detalle de 'La isla de las tentaciones 3' con QMD!

A pesar de que en la Tierra hay 7.000 millones de personas, al final no es un lugar tan grande, y te acabas encontrando a todo el mundo una y otra vez. De hecho, cuando se anunciaron los solteros de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', algunos ya nos sonaban: uno había sido Míster, otro había sido novio de Sofía Suescun... y en el caso del sensual italiano de la edición, también, y rebuscando un poco ¡nos hemos acordado de que ya salió en 'First Dates: Crucero'!

El programa de Carlos Sobera le dio la oportunidad de buscar el amor a este joven empresario, y aunque al final continuó soltero, no perdió el tiempo con una joven rubia... una joven rubia que luego también se haría famosa, porque era ni más ni menos que Lía Román, que estuvo en 'La isla de las tentaciones 2' como tentación de Lester, y que ahora está saliendo con el extronista Iván Sánchez.

Mediaset

Todo fue estupendamente entre ellos, aunque hay que decir que no fue una experiencia tranquila, porque el italiano sufrió un accidente a bordo del barco y acabó en la enfermería con la pierna vendada después de que, al servirse té en el desayuno, el agua caliente le cayera en ella y le provocara una severa quemadura: "Tesoro, acabo de llegar del médico. Tengo que tomar un medicamento cada mañana. Me han dicho que tengo un fuego en la pierna", le contó a la chica con su sexy acento.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

De allí no salió el amor (a las pruebas nos remitimos), pero sí una experiencia muy bonita: estuvieron muy a gusto entre besos y arrumacos, pero al final no congeniaron a pesar de que el programa puso toda la carne en el asador. ¿Será ésta la oportunidad de Simone de encontrar, por fin, una novia?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io