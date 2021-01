Maite Galdeano ha recibido otro visita en la casa de 'Sola/solo'. Una visita de lo más divertida, y es que se trata del Maestro Joao. El carismático vidente llevaba consigo un "algodón chamánico", que según él "lo que hace es actuar sobre lo que quede materializado de la energía de la persona, para que las larvas astrales, que son unos gusanos que te corroen la energía, hacen huecos en tu energía y lo que hacen es dañarte, y por eso a veces te puedes desestabilizar". ¡Madre mía! Totalmente todo un profesional.

Maite no salía de su asombro con todos los "hechizos/curaciones" que traía consigo el Maestro Joao. El ritual se trataba de poner ese algodón sobre la mano de Maite, para seguidamente echarle ambos el aliento y ponerlo en la cabeza de ella para canalizar la energía: "Es muy impactante y te va a sentar muy bien".



Telecinco

"No veo yo a nadie que tenga estas cosas tan fuertes como tú", le decía el maestro y claro, Maite asustada con los ojos como platos. "La Larva" se convertía más bien en un culebra con olor fuerte, algo de lo más desagradable. El vidente le pedía sal gorda a la de Pamplona para concluir el ritual y sacar las conclusiones. "Madre mía lo que me está saliendo a mí, estoy flipando".

Telecinco

Mientras Joao dejaba a la "larva astral" en el baño para que siga llevándose las malas vibras, Maite le pedía explicación de lo ocurrido y el vidente intentaba tranquilizarla: "Será de algo de envidias de alguien". Además, también le explicó que tiene "mucha energía negativa dentro". ¿Quién podrá tenerle esa inquina a Maite? y ¿Por qué tiene tanta negatividad en su interior? Hace unas semanas, se rumoreaba que el nuevo novio de Maite le está siendo infiel, algo que le preocupa a la de Pamplona bastante y es un sentimiento negativo. Lo más probable es que, en cuanto salga del concurso, Maite acuda a un centro para limpiarse el aura.

