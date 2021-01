María Pedraza y Jaime Lorente han compartido en numerosas ocasiones muestras de amor en público

Ahora han decidido romper tras dos años de relación

Había una serie a principios de los 2000 que se llamaba 'Nada es para siempre', y el título no puede estar más acertado, sobre todo ahora qu el 2021 nos ha traído dos rupturas bien sonadas: la de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, y ahora, días después, la de los actores María Pedraza y Jaime Lorente. Los dos jóvenes se conocieron en la serie 'la casa de papel' en 2016, aunque no fue hasta 2018 cuando su amistad evolucionó en amor, y de ahí en una relación, justo al coincidir de nuevo en la grabación de la serie 'Élite'. Desde entonces, nunca han escatimado en arrumacos y muestras de amor en las redes sociales, o en los eventos a los que acudían juntos, pero parece que todo tiene su fin, y a ellos les ha llegado en este fatídico enero de 2021.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente esta última Nochevieja ni siquiera habrían tomado las uvas juntos. Días después de eso, ella incluso dejaba de seguirle en Instagram, y aunque unos días más tarde volvía a seguirle, hasta borraba sus fotos con él, por lo que parece que la ruptura ya es definitiva (aunque él, por el momento, sí mantiene sus fotos con ella publicadas).

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así las cosas, los dos han decidido emprender caminos por separado, pero aunque en el amor ahora les toque llorar un poco, al menos en los profesional no les va nada mal: él sigue enfrascado en el rodaje de 'El Cid', una de las superproducciones del año, y ella ahora está en plena promoción de 'El verano que vivimos', mientras termina de trabajar en la última película de Fernando Colomo, la comedia 'Poliamor para principiantes'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io