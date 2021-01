Iván y Oriana vuelven a ser pareja, pero los problemas regresan.

¿Está realmente enamorado Iván de la ex tronista de 'MyHyV'?

Iván González y Oriana Marzoli protagonizan una relación atípica. Ahora, él ha contado cosas de su relación con Oriana que no sabemos cómo le sentarán a ella. En el canal de 'mtmad' de Jesús Vázquez, el presentador de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha tenido como invitado al ex tronista y ha aprovechado para aconsejarle sobre su vuelta con la joven. Además, han tenido la oportunidad de hablar sobre cómo era la vida del joven hasta llegar a la actualidad.

"He tenido cuatro parejas importantes", le contaba Iván y Jesús aprovechaba para preguntarle que: "¿Qué es lo que falla?" porque con Oriana, las idas y vueltas han sido constantes. "Oriana es muy impulsiva, se le va mucho la cabeza. Lo veo todo muy turbio", confesaba el ex tronista. Iván reconoce que se cansa enseguida de las relaciones y el presentador le ofrecía varios 'truquitos' para que mantenga la llama vida: "Pregúntale qué tal le ha ido el día, aunque estés deseando tirarte en el sofá".

"Tu etapa con Oriana es bastante tumultuosa", le confesaba Jesús a Iván, y él ponía un gesto de aceptación. "Ahora estamos en un momento complicado. Pienso que Oriana no es la mujer de mi vida. Necesito darme cuenta yo mismo y eso lleva un proceso". Parece que aunque hayan vuelto, la cosa sigue sin funcionar y ya lo pudimos ver cuando Oriana le montaba una fiesta de cumpleaños a Iván y terminaban volviendo a cortar. ¡Qué desastre!

Iván y Oriana, una relación intermitente





Las idas y venidas de la pareja son muy frecuentes desde que comenzaron su relación. Empezaron a salir cuando concursaban juntos en el mismo reality: 'La casa fuerte'. Ahí surgió el amor, pero las peleas eran un día sí y al otro también. Más tarde, en octubre la pareja cortaba definitivamente por supuestas infidelidades. Los dos intentaron por todos los medios que la cosa funcionara, pero después de varios feos del uno al otro, decidieron acabar con la relación. "Es una persona egocéntrica", comentaba Oriana de su ex.



Después de los ataques de Oriana a Iván, y viceversa, parecía que esto tenía un fin escrito, pero más tarde, en noviembre, la pareja recayó y mantuvieron un encuentro sexual. Tras insultos en los platós de televisión, supuestas infidelidades, y faltas de respeto, parece que la pareja se ha dado otra oportunidad...¿Cuánto les durará esta vez?









