La drástica decisión de Belén Esteban tras sentirse engañada por la firma: "He dejado la marca".

Una vez aclarado el malentendido, Anabel Pantoja y Belén Esteban retoman su amistad.

Unas joyas han estado a punto de dinamitar la relación de amistad de Anabel Pantoja y Belén Esteban. Se ha liado tan parda que ellas son las protagonistas del nuevo número de QMD! que ya está en el kiosko. Tras unas semanas de conflicto durante las que la de Paracuellos confesaba estar muy molesta con la andaluza y pedía tiempo para que se le pasara el mosqueo y la prima de Kiko Rivera entonaba el mea culpa, finalmente todo ha vuelto a su cauce normal y las colaboradoras de 'Sálvame' retoman su amistad con ilusión.

El buen rollo entre ellas resurge y de ello presumen ya en sus redes sociales, las mismas que estuvieron a punto de provocar su distanciamiento definitivo. Belén y Anabel parecen tener de nuevo mucha complicidad entre ellas, tanta que hasta tienen los mismos gustos a la hora de vestir. "Competimos hasta en el abrigo 🧥 @belenestebanmenendez pero no en la amistad", escribía la andaluza junto a una foto de ambas con el mismo plumas. La princesa del pueblo respondía en comentarios con un significativo 'te quiero'.

Para que la reconciliación entre Belén Esteban y Anabel Pantoja haya sido posible han tenido que ocurrir dos cosas. Por un lado que la andaluza pidiera perdón a su amiga por haber promocionado sus joyas en sus redes sociales, justo unos minutos después de que la de Paracuellos anunciara el estreno de su colección por la misma vía.

El otro factor decisivo fue que Belén descubriera que, supuestamente, la firma para la que ambas trabajaban había mentido y malmetido entre ellas con la intención de promocionar las joyas gracias a la polémica. "He dejado la marca. No voy a seguir trabajando porque quiero yo quiero trabajar con gente seria, no con gente que mete mierda", anunciaba Esteban.



La sobrinísima llevaba ya tres años con su colección de joyas en el mercado, así como promocionándolas en el mercado. Sin embargo, Belén Esteban se estrenaba con muchas ganas en su nueva aventura como empresaria justo antes de navidades. Un proyecto en el que puso toda su ilusión y que ahora ha decidido abandonar de manera drástica porque para ella es más importante la amistad que el dinero.



No sabemos qué ocurrirá ahora con los productos que llevaban el sello de la de Paracuellos, y de los que ya no hay rastro en su Instagram, pero mientras tanto comparamos al detalle parte de las colecciones de joyas de Belén Esteban y Anabel Pantoja, esas por las que casi pierden su amistad.

El anillo 'Flecha' de Belén contra el anillo 'White' de Anabel

“La fuerza de las olas del mar”, reza la descripción de la pieza en la web oficial de Belén. Demasiado colorín y lo de las olas del mar no lo vemos. El anillo, con circonitas de colores pastel, está bien para un evento especial… Sin embargo, es mucho más versátil el anillo con una piedra blanca de Anabel. Queda bien con cualquier look, de día y de noche.

El collar 'Equilibrio' de Belén contra el collar 'Aqua' de Anabel

La cadena con cruz del diseño de la de Paracuellos es muy bonita, sin embargo, el ojo, todo un icono de inspiración egipcia, no nos convence. Poco adaptable a los looks de día. Nos quedamos de nuevo con la propuesta de Anabel que también lleva la imagen de un ojo pero con una estética más minimal.

Los pendientes 'Flecha' de Belén Esteban contra los pendientes 'Fantasía' de Anabel Pantoja

Apostamos por los pendientes de Belén, elaborados en plata de primera ley y con esa forma de arete súper favorecedor si tienes media melena o llevas un recogido. Los pendientes de Lueli by Anabel Pantoja son demasiado festivos, el color rubí de las estrellas no es para todos los días.

La pulsera oro de Belén Esteban contra la tobillera 'Fuerteventura' de Anabel Pantoja

La pulsera de colores de la princesa del pueblo tiene un toque romántico que se adapta muy bien a un look lady, súper tendencia esta temporada. En este caso, nos gusta más la joyita de Belén que la de Anabel. Con sus conchitas y sus corazones, la tobillera de la sevillana es una pieza que queda muy bien en verano, con la piel morena. Pero ya.

