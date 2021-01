Laia Alemany nos habla de su trayectoria personal y profesional y tiene mucho que contar. Supo que quería dedicarse a la interpretación a los nueve años, y hasta lo escribió en su diario. Hoy, la mujer que ha dado vida a Nuria en la ficción de La 1, tiene su propia productora, Cromagnon Producciones, con su marido, el también actor Armando del Río, y tiene claro que apoyaría a su hija Alma, de 4 años, si quisiera seguir los pasos de sus padres.



La serie, que ha renovado, ha sido un éxito, sobre todo de crítica. ¿Lo esperabas?

Cuando me empezaron a llegar los guiones no lo dudé, porque esto nunca se había hecho: una serie juvenil que no se fuera por otros derroteros y tratase los problemas.

Los más reciente en esa línea había sido 'Élite'…

Sí, pero no tiene nada que ver porque esta serie está hecha en un instituto de un barrio normal y corriente. Son problemas muy reales y tratados sin paños calientes.

Como la anorexia. Tú eres deportista y a veces esta enfermedad va ligada a las gimnastas…

Me ha gustado mucho tratar este tema. Los trastornos alimenticios pueden aparecer a cualquier edad. En la serie, la sufre mi personaje, que ya es madre. Yo quería tratarlo con cautela y respeto. Mi personaje, Nuria, desarrollaba una anorexia desde una depresión, porque la habían dejado. Tuve que investigar y me acuerdo que una semana antes de empezar a grabar lloraba por las esquinas, me metí mucho en el papel.

¿Cómo crees que el personaje de Nuria puede ayudar a quienes la sufren?

Afortunadamente, en el recorrido del personaje se puede ver. Es el hijo quien cuida de ella y ve que cuando toca fondo es cuando empieza a salir.

Ahora hay más series de mujeres, de madres luchadoras… ¿Por qué?

Primero, porque toca; segundo, porque hay más mujeres guionistas, y tercero, porque el mundo lo está pidiendo. Vivimos un cambio, donde la mujer tiene su lugar. Antes éramos las acompañantes de los personajes masculinos. Yo misma he creado una productora con mi marido y estoy escribiendo personajes femeninos.



Pero lo que estamos viendo es que son mujeres con grandes problemas.

Es que antes éramos las mujeres perfectas al lado del hombre. El universo femenino es muy potente.

Casi todas las actrices decís que a cierta edad deja de sonar el teléfono.

Yo cuando tuve a mi hija me propuse trabajar más, y me está pasando, no sé si es porque justo se están haciendo más papeles para las mujeres de a partir de los cuarenta.

¿Te pensaste ser madre?

Mucho. Cambié de opinión porque no me daba la gana perderme la maternidad por continuar mi carrera. Ahora haría lo mismo y, de hecho, pienso que podría haber sido madre antes. Yo a mi hija me la he llevado a rodajes, a teatros… Lo mismo me pasó a mí de niña, que me crié en la tienda familiar y fui la niña más feliz del mundo.

¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

Lo sabía desde los nueve años, que lo escribí en mi diario. Tiene que ver con crecer encima de un videoclub... Siempre he visto el cine como lo mejor del mundo, te hace viajar, me abría la imaginación. Pero no lo dije en casa hasta los quince.

¿Y qué pasó?

Lo dejaron pasar porque yo nadaba y competía. Pero en COU hice un cursillo y ya sabía que esto era lo mío. Empecé Derecho y lo dejé, eso sí, mi madre me dijo: "Pues no te pago el segundo semestre".

Conociste a tu marido...

En una fiesta. Armando y yo ya llevamos doce años juntos: dos de novios y diez de casados.

¿Cómo os organizáis con una hija, Alma?

No tener a la familia al lado es un fastidio y tenemos una vida desorganizada porque no sabemos nuestros horarios. Afortunadamente, ahora en el barrio somos muchos actores y la vamos 'colocando'.

¿Seguirá vuestros pasos?

La apoyaré, y seguro que lo tiene más fácil que yo porque nace en una familia de actores. Aunque reconozco que hay una parte que no me gusta porque es una vida complicada. Pero si amas esta profesión, no te puedes dedicar a otra cosa.

¿Has renunciado a mucho?

A mi familia no la veo y no tenemos una estabilidad... Nos va bien, pero siempre hay una incertidumbre.

Trabajas con actores jóvenes, muchos buscan la fama rápida…

Eso te da vida poco tiempo. La fama sin un trabajo detrás es un peligro. Los chicos que trabajan en la serie tienen mucha cabeza, pero hay otros que sí veo que quieren la fama, y me da miedo. Serán juguetes rotos.

¿Has visto muchos?

He visto a mucha gente que se ha quedado por el camino porque no han tenido una vocación y una formación. Esto es una carrera de fondo.

¿Ser guapa ayuda?

Al principio no. Hay que demostrar tu trabajo. Y no sólo lo veo en mí, también en amigas.

Armando y tú tenéis una productora. ¿Discutís?

Al contrario, porque tenemos la misma visión de adónde vamos, pero lo hacemos desde sitios distintos y nos compenetramos. Somos un gran equipo.

¿Has pensado qué pasaría si ese equipo se rompe?

Nunca, porque no lo creo. Nos conocimos a una edad: él tenia 38 y yo, 30. Tenemos las cosas muy claras y algo muy profundo, por eso no sufro porque se vaya a resquebrajar.

¿Te encelas cuando le ves besándose con otra actriz?

No soy nada celosa, pero obviamente no es algo que te guste ver en pantalla. Pero me llevo muy bien con las que hacen de mujeres o amantes de Armando. Igual a él le cuesta un poco más.

Llegaste a Madrid desde Barcelona. ¿Siguiente salto a Hollywood?

Lo pienso ahora que no paro de formarme en inglés, y lo hemos llegado a pensar hasta con la productora. No queda mucho para dar el salto. Ya no hay que irse, como Banderas, a vivir allí, puedes hacer las pruebas desde aquí. Pero no sólo el mercado de Hollywood, también está el mexicano.

