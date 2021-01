Raquel Sánchez Silva regresa a televisión este lunes 25 con el estreno de la cuarta temporada de 'Maestros de la Costura'. La presentadora, a la que vimos hace poco cocinando en 'MasterChef Celebrity' está deseando que el público vea esta nueva entrega del programa después de tres intensos meses de grabación. En esta edición, continuarán los tres miembros del jurado que tanto exigen a los participantes: Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain. También veremos invitados como Ana Belén, Alaska, Paco Clavel o Bibiana Fernández.

Durante la presentación del programa, Raquel Sánchez Silva quiso hacer hincapié en que el sector de la moda ha sido el tercero más castigado por la pandemia que vivimos, a lo que el diseñador Caprile apostilló: “Para mí hacer esta edición ha sido maravilloso porque estaba en mi taller haciendo números y no me salían. Me tiraba de los pelos”. Pero es con Raquel con quien hemos hablado largo y tendido durante una entrevista de lo más interesante.

¿Ha sido duro hacer esta edición?

Sí, porque ahora hacer televisión es un acto épico, y más sacar un gran formato como ‘Maestros de la costura’. Hemos querido hacer hasta un homenaje a los sanitarios con el diseño de un EPI. Además, hemos hecho muchos exteriores, hemos visitado muchos puntos de la geografía de España y hemos hecho más de un homenaje.

¿Cómo se han portado los jueces?

Muy bien y han conseguido sacar lo mejor de los aprendices. Este año hay una competición paralela con ellos cuando cosen. Se dejan hasta de hablar.

En esta temporada te vamos a ver coser...

Quiero aclarar el porqué después de cuatro temporadas me pongo a coser o intento coser. El casting es tan increíble que nos ha ayudado en algunos casos, que han forzado giros de lo que pasa en el taller. Yo acabo sentada en la máquina de coser por un pulso. Yo tenía muchas esperanzas de que se me diera mejor coser que cocinar, pero no se me da bien coser. Me voy a tener que dedicar sólo a presentar. Pero diré que disfruté mucho de la prueba y pude sentir por qué el jurado ama tanto su profesión y por qué los aprendices se enganchan a ese sueño que es tan complicado de lograr.

En el que caso que se hiciera un 'Maestros de la costura Celebrity', ¿a qué juez de 'MasterChef' meterías a concursar?

Pepe, Samantha y Jordi son muy competitivos y se prepararían mucho. Personalmente me gustaría que se sentara a coser Jordi, además pienso en mis jueces, que me harían la ola. Estoy convencida de que si Jordi tiene que venir a coser se pasaría 25 días sin dormir.

Te voy a poner en un compromiso: si tuvieras que escoger a alguno de los tres jueces para que te vistieran para una ocasión muy especial, ¿a quién cogerías?

No podría, porque son mis amigos. Tengo una relación con ellos muy personal. Me visto de ellos muchas veces, pero hoy, por ejemplo, voy vestida de Pertegaz porque ellos querían darle un homenaje. Mi relación con los jueces es tan pasional como la que se ve en televisión. No me puedes pedir elegir entre María, Alejandro y Lorenzo, porque no puedo. Además, son un poco celosos (risas).

Además esta temporada vamos a poder ver 'Diez vestidos' en la web.

Sí, va a consistir en que vamos a destacar a un creador y nos vamos a desplazar hasta sus talleres para conocerlos un poco más y que lleguen así a más gente. Y más ahora que el sector está viviendo una crisis. Sabéis que suelo llevar prendas de creadores españoles y ahora, además, poder visitarlos en sus casas y darles esa oportunidad es muy emocionante en un momento como éste.



Los jueces de 'Maestros de la Costura', amigos de Raquel Sánchez Silva

Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain repiten como jueces en esta ya cuarta edición del concurso de moda en TVE. Raquel, embajadora de la moda española, confiesa que mantiene una “relación pasional” con ellos y le costaría elegir sólo a uno.

Los nuevos concursantes de 'Maestros de la costura'

Éstos son los doce aprendices que tratarán de lograr el título de Maestro de la Costura. Laura, Nani, Fermín, Ana, Yelimar, Lluís, Ancor, Elena, Javier, Álvaro, Mily y Gabriel.

