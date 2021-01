Can Yaman y Diletta Leotta disfrutaron juntos de unos apasionados días en Roma.

El actor turco se convierte en ¡imagen de un videojuego!



Ya está pillado. Can Yaman sale o, al menos, vive una pasión como las de las telenovelas turcas con las que ha conquistado a medio mundo. Ella es Diletta Leotta (29), una modelo y presentadora italiana del canal deportivo DZAN. La pareja ha presumido de amor en Roma, donde a él le veneran tanto o más que en su país o en España.

En la Ciudad Eterna también se encontraba su novia, pues le tocaba cubrir el partido Roma-Inter de Milán, que se disputó el pasado 10 de enero. Y aunque mañana y tarde ambos se centraban en sus respectivas ocupaciones, compartieron la noche en el lujoso hotel Eden donde, al parecer, pasaron cinco días.

Agencia y Tamer Yilmaz

Además de sus compromisos publicitarios, Can Yaman estuvo concediendo entrevistas por ‘Sandokán’, el ‘remake’ de la serie que en los setenta popularizara mundialmente Kabir Bedi y que se basaba en las novelas de Emilio Salgari.

¡Can Yaman y Diletta Leotta, pillados!

Chi

La revista italiana ‘Chi’ cazó a los enamorados mientras se besaban en el restaurante del hotel romano donde pasaron cinco días. Es la constatación de una historia que promete dar que hablar.

¿Quién es Diletta Leotta?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La Sara Carbonero italiana es la mujer más odiada por las fans del galán turco y ya la Dilletta Leotta nació hace 29 años en Catania (Italia), trabaja en radio y TV y se ha especializado en Deportes. Estuvo en Sky Sports y ahora está en DAZN.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

También ha trabajado de modelo, presentó la edición de 2018 de Miss Italia y acumula más de siete millones de seguidores en Instagram. Terminó hace poco una relación con el boxeador Daniele Scardina, y este verano se le atribuyó un romance con el futbolista Zlatan Ibrahimovic.

Can Yaman, el rey de las telenovelas

Productora

Can Yaman nació en Estambul hace 31 años y es de origen albanés. Antes de decantarse por el mundo de la interpretación, estudió Derecho, pero pronto vio que lo suyo eran las telenovelas. Así, ha triunfado en títulos como 'Dolunay' o 'Erkenci Kus (Pájaro soñador)', en la foto con Demet Özdemir. Y entre sus nuevos seriales están ‘Matrimonio por sorpresa’, que emitirá Mediaset, y 'Señor equivocado', que se verá en Atresmedia. ¿Vendrá a España a presentarlas?

Al ‘sex symbol’, que se cortó la melena para hacer el servicio militar, se le relacionó con su compañera Acelya Topaloglu, salió con otra intérprete, Bestemsu Ozdemir, y su última pareja fue la ‘influencer’ y empresaria Aslisah Alkoclar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io