María Patiño anuncia que tiene algo importante que decirle a Anabel Pantoja, con quien mantiene una guerra abierta.

La colaboradora termina siendo presa del pánico al enfrentarse a uno de sus mayores miedos.

María Patiño vive un momento aterrador en 'Sálvame' al enfrentarse a uno de sus mayores miedos. Este 21 de enero, la colaboradora ha escenificado en pleno directo el famoso refrán de 'ganarse el pan con el sudor de tu frente'. Y es que la dirección del programa le obligaba a hacer algo que le da verdadero pánico: enfrentarse a su vértigo. Y ella cumplía con su deber como toda una profesional, pero, eso sí, terminaba empapada en sudor...

A pesar de ir acompañada por Paz Padilla, María Patiño ha sufrido más que nunca y la hemos visto sudar a chorros mientras era prácticamente incapaz de caminar por la parte más alta del plató de 'Sálvame' entre focos y luces. Ella que no se amilana nunca ante ningún famoso y es capaz de sacar su lado más fiero en las entrevistas, se quedaba totalmente paralizada por la altura como un cervatillo. Su cara de pánico lo decía todo, la situación no le estaba haciendo ni pizca de gracia.

Telecinco

"Tengo vértigo desde hace muchos años cuando me quedé embarazada", le confesaba arriba con la voz entrecortada a Paz Padilla. "Tú habla conmigo que es todo mental", así es como trataba de calmarla la gaditana el miedo de María, aunque sin mucho éxito.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Patiño se agarraba a una de las barras metálicas de los andamios como si le fuera la vida en ello y era incapaz de soltarse. Tanto es así que finalmente Paz Padilla tenía que sostenerla por la espalda para que la presentadora de 'Socialité' pudiera avanzar y bajar de nuevo a tierra firme donde le esperaba Anabel Pantoja, a quien María anunciaba que tenía algo importante que decirle.

Telecinco

"Estoy empapada", confesaba María Patiño con la cara desencajada mientras trataba de salir airosa de su batalla contra el vértigo. Paz trataba de ponerle humor al terrorífico momento que parecía suponer la escena para Patiño: "Parece que llevo a 'La Campos'", bromeaba Padilla intentado que su compañera olvidara por unos segundos su miedo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io