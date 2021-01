El estilista Manuel Zamorano ya ha hecho suyos los sustos a famosos en su Instagram, y le ha tocado a Carlota Corredera.

Carlota recordó recientemente en televisión su bajada a los infiernos por la muerte de dos seres queridos

Carlota Corredera se ha llevado el susto de su vida por culpa de su amigo Manuel Zamorano... ¡y han acabado a tortas! El estilista es todo un fan de asustar a la gente para echarse unas risas, y después de enseñar los gritos de terror de varios famosos por sus "sorpresitas", ahora le ha tocado el turno a la presentadora de 'Sálvame'... pero no ha reaccionado como todos esperábamos, y nos hemos podido echar unas risas gracias a ello.

Manuel siempre utiliza el ropero de su salón de belleza para esconderse, y así, teléfono en mano, les pide a sus compañeros que le indiquen a la persona a asustar dónde está su abrigo, y cuando abren la puerta del armario... ¡ZAS! ¡Susto al canto! La reacción de Carlota ha sido impagable, y es que lejos de reírse o incluso llorar (ya hemos visto de todo), ¡la ha emprendido a golpes con su amigo mientras le llamaba "idiota"! "¡La madre que te parió!", añadía una Carlota con los ojos fuera de las órbitas y el corazón en un puño:

Una imagen que contrasta, por cierto, con la que daba hace sólo unos días: Carlota se entregaba a su imitación de 'Superstar', de Marta Sánchez, justo el día de Nochevieja, y no lo hacía nada mal. Eso sí, por aquel entonces no estaba muerta de miedo, sino bien sonriente. Si es que ya se sabe: unas veces brillas y otras... ¡te vas por la pata abajo! Al menos seguro que al verse en el vídeo de Manuel se ha meado de la risa como nosotros, porque lo mejor es aprender a reírse de uno mismo...

