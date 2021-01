Las fotografías más personales de Katy Perry y Orlando Bloom

Orlando Bloom, muy emocionado al ver triunfar a su chica

Después de numerosos conflictos, Joe Biden ha podido celebrar su nombramiento como presidente número 46 de Estados Unidos. Un momento muy importante en el país y para el que estuvieron presentes numerosos famosos como Jennifer López, Demi Lovato o Katy Perry. La pareja de Orlando Bloom decidió asistir a este momento histórico para cantar una versión muy especial de la canción 'Firework'. Una gran actuación que estuvo acompañada de unos emocionantes fuegos artificiales. Vestida de blanco y con el pelo rubio platino recogido con un moño, la artista consiguió emocionar a todos los presentes, incluyendo a su marido.

Orlando Bloom ha decidido rememorar este histórico momento a través de sus redes sociales para confesar lo orgulloso que se siente de su chica y lo feliz que se siente al ver la gran actuación que realizó. "Un día, nuestra hija crecerá y verá a su madre formar parte de un momento en la historia que esperamos que cure", ha comenzado escribiendo junto a un vídeo en el que se puede ver este gran momento.

El vídeo ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y ha recibido numerosos comentarios de artistas que se han rendido ante la gran actuación en directo de Katy Perry. Sin duda, un momento muy emocionante que hizo que a Orlando Bloom se le saltasen las lágrimas. "Una pareja orgullosa aquí con una lágrima de alegría", ha zanjado.

Sin duda, toda una declaración de amor que ha conquistado a todos y que deja claro que la pareja está cada día más unida. El pasado 27 de agosto tuvieron a su primera hija, Daisy Dove, un año después de que la pareja se comprometiera con una gran pedida de mano.

