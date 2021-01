El Maestro Joao recibe una limpieza de malas energías

Paz Padilla estalla como nunca en plató

El Maestro Joao ha realizado una conexión con 'Sálvame' para explicar qué consecuencias puede traer que este año haya coincidido que tanto la hora, el año, el día y la década sean el número 21. A pesar de que al principio la videollamada estaba siendo de lo más cordial, e incluso el vidente se ha atrevido a reconocer que "se ha puesto pelo en todos sitios", lo cierto es que poco a poco ha ido enturbiándose todo hasta desembocar en un gran enfrentamiento con Paz Padilla que ha dejado a todos los colaboradores sin palabras.

Todo ha comenzado al ver que detrás de él aparecía su actual pareja, Santi Rubio. El Maestro Joao ha querido presentarlo oficialmente ante las cámaras y han protagonizado un apasionado beso. "Espero que sean convivientes...", ha dicho Kiko Hernández en voz baja. El ex concursante de 'GHVIP' ha dejado claro que sí, que efectivamente comparte piso con él. Unas palabras que han tranquilizado a los colaboradores.

Telecinco

El problema ha venido después, cuando tras ellos se ha podido ver a otra persona que no han dudado en abrazar y presentar. Paz Padilla, al ver el gran acercamiento que había entre ellos, ha vuelto a preguntar si eran convivientes. En esta ocasión, el Maestro Joao se ha llevado las manos a la boca y se ha reído al afirmar que no, que no viven con el otro chico.

A pesar de que él ha intentado poner un toque de humor al momento, la presentadora ha cortado rápidamente el buen rollo. "Lo siento pero no me hace ninguna gracia. Este es un tema muy serio y no me parece bien que te rías", ha comenzado explicando. Paz Padilla ha dejado claro que si no viven juntos deben llevar la mascarilla puesta y mantener cierta distancia.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"No vivo con él pero es alguien a quien veo constantemente y estoy en mi casa", se ha intentado justificar el vidente, aunque no ha logrado convencer a la presentadora. "Agradece que ya estén aquí las vacunas, espero que no te pase nada", le ha soltado visiblemente molesta.

El Maestro Joao tampoco se ha quedado callado y ha reconocido que espera lo mismo para ella. "Pues sí, porque soy de riesgo igual que tú. ¡Todos somos de riesgo'", ha zanjado Paz Padilla dando paso a los Informativos y dejando un ambiente bastante tenso en plató.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io