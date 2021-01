Después de meses de espera, por fin ha comenzado la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', uno de los realities más esperados de 2021. Si la primera y la segunda edición del programa parecía que no se podían superar, la tercera edición llega pisando fuerte. Las elección de las parejas y los tentadores ha sido de lo más acertada. Precisamente una de las grandes sorpresas es que uno de los tentadores ha estado con una de las chicas reality más famosas del país: Sofía Suescun confirma que fue novia de Xavi, uno de los tentadores de la isla.

La confirmación la hacía en el programa en el que colabora 'Ya es mediodía' "¿Es verdad que has sido novia de Xavi? ", le preguntaba Belén Rodríguez a Sofía. Y es que a pesar de que el joven se ha encargado de que todo el mundo conociese su relación con Suescun, muchos dudaban de la veracidad de sus afirmaciones.

Sofía ha contestado que sí, que tuvo algo con Xavi. Aunque novio, novio como tal ella cree que fue algo más parecido a un amor de verano. “Fue un amigo de verano hace tres años y ya está, se ponen un poco rebeldes cuando les dejo… Una tontería de criajos… Me engañó con la edad, que cab******”, ha asegurado Suescun.

Aunque ha querido restarle importancia a lo que tuvieron, ha querido destacar su faceta como motorita “es cierto, es un gran motorista”. Además, Miguel Ángel le decía que le gustaba mucho para ella, que era un chico muy atractivo a lo que Sofía respondía con que sí, que era un chico muy mono.

¿Iría Sofía Suecun con Kiko a 'La isla de las tentaciones'?

Zanjado el tema de Xavi, Sonsoles Ónega ha preguntado a Sofía si ella iría a la isla con Kiko. A lo que Sofía ha contestado de manera tajante: "Claro que no". Ellos no necesitan superar ningún tipo de tentación porque están muy felices como están. Miguel Ángel Nicolás le ha insinuado que Kiko podría caer en la tentación como lo hizo en ‘GH VIP’. Aunque ella tiene claro que Kiko no cayó en ninguna tentación con Estela Grande porque no pasó nada entre ellos y que en cualquier caso eso sucedió hace un año y medio cuando acababan de comenzar su relación.

Sofía Suescun asegura que si ellos participaran en ‘La isla de las tentaciones’ veríamos “Una relación muy sana, muy bonita y sin ningún tipo de celo”. Aunque si ella fuese al concurso lo haría más como tentadora.

