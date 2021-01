Todas las hazañas de Maite Galdeano en Sola/Solo.

Maite Galdeano quiere convertirse en una estrella de la canción y Rebeca le ayuda.

Maite Galdeano quiere ser una estrella del pop. Tiene decidido que va a hacer en cuanto salga del pisito de 'Sola'. Ya termina su concurso y la de Pamplona recibía una última visita, la de Rebeca. La aventura de Maite está a punto de finalizar y no quiere irse sin tener claro su nuevo propósito, por lo que Rebeca le ha echado un cable: Maite Galdeano quiere ser cantante.

Quiere tener al menos una hit, una canción pegadiza para que la gente la baile y para ello, Rebeca Pous le ha dado una clase magistral de canto. Pero es que, no contenta con eso, la de 'duro de pelar' se quedaba asombrado porque Maite tenía ya una canción escrita por ella misma.

Telecinco

Ni corta ni perezosa, Maite ha cogido un lápiz para utilizarlo como micrófono y le ha hecho una deslumbrante interpretación a Rebeca. "¡Muy bien, eh! Ojo, que lo que te decía de las rimas y las estrofas está todo muy bien conectado. Es muy bonita!", le animaba la cantante. "No me digas que no es de tener cabeza, esto puede triunfar y me la he inventado yo, la entonación y todo, y mira que es difícil", le replicaba una orgullosísima Maite.

Telecinco

Rebeca, que es toda una estrella de la canción, le ha ayudado a Maite con trucos para la respiración, la entonación y mucho más. Maite, que es una muy buena alumna, se ha empapado bien de sus consejos y se ha venido arriba: "¿A qué tengo yo talento, eh?, y es que la de Pamplona ya se ve actuando en los mejores escenarios del país. "Si te trabajas la canción y te hacen una buena producción musical hay un buen temita para ti", le anima Rebeca.

Telecinco

No es la primera vez que escuchamos, y nunca mejor dicho, a Maite querer ser cantante. Como la de Pamplona tuvo que pasar las navidades dentro del concurso, para no perder el espíritu navideño, Maite llamaba a su Sofía para contarle todos los detalles de su nuevo sencillo y también clavar una de las míticas canciones: El 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

