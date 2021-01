Melodie Peñalver, ex concursante de 'LIDLT', confiesa todos sus retoques estéticos



La joven, además, ha revelado que es vegetariana... más o menos

Melodie Peñalver se ha puesto sincera en su canal de MTMad y ha confesado que sufre una enfermedad crónica, y es que ser famoso no quita para que tengas problemas de lo más mundanos, aunque a veces parezca que las celebs están hechas de otra pasta. La joven alicantina ha querido sacar su vena más verdadera con sus fans, y por eso ha querido contar el problema que arrastra desde que tenía apenas 16 ó 17 años: "Tengo enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta al intestino", ha dicho. "Sé que esta enfermedad es muy grave, pero yo la tengo bastante controlada y no he tenido que operarme. Prácticamente hago una vida normal, aunque cuido mucho la alimentación".

Con esas últimas palabras, Melodie nos ha dejado mucho más tranquilos, porque además a ella no le hace falta medicación ninguna, lo cual es rarísimo en este tipo de pacientes: "Fue un golpe duro, porque que te digan en la adolescencia, que te crees invencible y que piensas que nada te puede pasar, que tienes una enfermedad que te va a cambiar la vida es duro, aunque cada vez me encuentro a más chicas que me dicen que la tienen".

Efectivamente, hay mucha gente que la tiene, e incluso gente que la tiene y aún no lo sabe, algo que se agrava con los años y que puede dar lugar a problemas mayores. Famosas como la cantante Anastacia, o la colaboradora y ex gran hermana VIP Ylenia, la padecen y conviven con ella, pero Melodie ha querido dar un consejo para quienes también la sufran y no sepan qué hacer: "Cada caso es diferente, pero yo el único consejo que puedo dar es que, cuando noto que algo que como me cae mal, no lo vuelvo a comer más. Y para todos los que la tienen, que no pasa nada, que se tranquilicen, porque es una enfermedad a la que afectan mucho los nervios, y que mucho ánimo".

Es vegetariana... a medias

La ex de Cristian Jerez ha querido completar su último vídeo contando más cosas sobre ella, y sin duda una de las que más nos ha llamado la atención es que es vegetariana "más o menos". ¿Y eso qué quiere decir? Desde que era muy pequeñita ha sentido una conexión muy especial con todo tipo de animales (incluso insectos que a otras personas les pueden dar repelús), y eso hizo que antes de cumplir los 10 años no quisiera alimentarse de animales... aunque reconoce que le está costando: "Me gusta la carne, me encantan el jamón o el fuet", ha dicho, y aunque está dejando de comer aves y mamíferos, aún sigue comiendo pescado.

¿Cinismo? No del todo: Melodie se está intentando acostumbrar a su nueva vida, y va pasito a pasito: "Sé que dejaré de comer pescado también, pero de momento es la carne lo que no puedo comer: es demasiado parecida a la nuestra, y me desagrada... así que poco a poco".

