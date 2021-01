Carlos Right, ex participante de 'Operación Triunfo', ha cumplido uno de sus sueños. Tiene que estar de los nervios y no es para menos, porque el joven se estrenará como colaborador de televisión y volverá a la pequeña pantalla con un puesto muy especial en el late night del equipo de 'Teve.cat' presentado por Miquel Valls los viernes a las 23:00h: "La nova normalitat".

El catalán formará parte del equipo del programa. Right entrevistará a los personajes muy conocidos de nuestro país, pondrá la banda musical al espacio y revolucionará las redes sociales con su propia sección de 'Tik Tok'. Por lo que sabemos, va a tener una función de lo más entretenida para los espectadores y seguro que se le dará muy bien, ya que se le ve un chico resuelto.

La nova normalitat

El cantante es muy conocido y desde que salió del concurso, su vida laboral es bastante intensa. Sacó en 2019 su primer álbum de estudio, 'Atracción', con temas junto a Juan Magán y Yera. Tras este disco continuó abriéndose camino entre los sonidos latinos con canciones como 'Prisionero' o 'Borrándote'. Ahora que tiene este nuevo proyecto, tendrá la oportunidad de estar con otros rostros conocidos como por ejemplo: La periodista Isabel Gemio, el deportista Cesc Escolá o el primer payés influnecer Miquel Montoro, que son los invitados previstos en estas semanas que entran.

El conocidísimo programa, "La Nova Normalitat" arrancó el pasado mes de octubre y se ha convertido en un gran éxito de audiencia. Por el plató han pasado y se han divertido decenas de famosos: Gemma Mengual, Antonio Orozco, Terelu Campos, Joaquín Cortés, Cepeda, Carmen Lomana, David Meca, Marta Torné o Beatriz Luengo, entre otros. Le deseamos muchísima suerte a Carlos y seguro que lo hará genial.

