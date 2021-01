Rafa Mora y Macarena Millán son pareja desde 2016 y es la primera vez que participarán juntos en un reality.

Rafa está muy preocupado por lo que pueda pasar con su relación.

Rafa Mora ha contado este viernes una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Este lunes se muda. El colaborador de 'Sálvame' pondrá a prueba su relación con Macarena. Rafa Mora se convierte en el nuevo concursante de 'Solo', pero es que el plus del joven es que no lo hará solo entrará junto a su chica Macarena. Una situación que no le hace mucha gracia porque piensa en la factura que esto puede pasar en su pareja. "Sin televisión, sin nada, en un piso tan pequeño...", son algunas de las primeras palabras de Rafa tras saber su entrada en el reality.

"El problema no es que no tengamos tele, el problema es que nos tendremos que buscar la vida para entretenernos", confiesa el gran amigo de Kiko Matamoros. Respecto a cuál es su mayor temor es que salgan a la luz aspectos de la convivencia que hasta ahora no conocían el uno del otro. "Hasta ahora no hemos tenido ningún problema de convivencia porque cada uno tiene su vida. Sales y entras de casa, vives en una casa amplia. Estar en un piso pequeño sin obligaciones, quizás se hace un poco pesado. Ahora estamos muy bien... pero no se sabe".

Respecto a si harán caso a sus instintos más primarios, Rafa Mora ha confesado que Macarena ya le ha advertido que no. "Es una pena, pero no. Yo te digo que no porque respeto a mi pareja, pero no sé lo que puede pasar si hace frío o lo que sea".

Lo que más le gustaría Rafa Mora sería sin duda recibir la visita de alguno de sus compañeros de 'Sálvame', tal y como ha afirmado. Y es que cree que los va a echar mucho de menos.

Experiencia en realities

No es la primera vez que Rafa y Macarena se enfrentan a un reality. Ella se animó por primera vez a entrar en uno el pasado verano, cuando participó en la primera edición de ‘La casa fuerte’. Allí la pudimos conocer mejor y vimos cómo sacaba su carácter contra Labrador, que fue amigo de su chico pero al que ahora no puede ni ver. También tuvo conflictos con Iván González, un íntimo de Rafa Mora.

A Rafa le hemos podido ver mucho más delante de los focos. Le conocimos en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, de donde salió de la mano de Tamara Gorro. Eso sí, su relación solo duró un mes y no acabó de la mejor manera. Luego se convirtió en tronista y tuvo una relación de tres años con Raquel García. También le hemos visto ganarse una silla como colaborador de ‘Sálvame’, participó en ‘Sálvame okupa’ y hasta se lanzó a la aventura en ‘Supervivientes’ allá por el año 2010.

