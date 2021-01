Violeta Mangriñán cuenta lo peor de su relación con Fabio. La ex concursante de 'Supervivientes' desvela cuál ha sido el peor momento de su relación.

Como en todas las relaciones, Violeta y Fabio discuten, así lo ha confesado ella misma: "Nos vemos las caras todos los días desde el minuto uno en que nos conocimos. Claro que discutimos, es algo normal de la convivencia, tenemos mucho carácter los dos y de vez en cuando saltan chispas. Pero lo mejor de las discusiones son las reconciliaciones". Pero se quieren, y mucho, así lo demuestran públicamente y con cada paso que dan en su relación, es más, cada vez tienen más claro un futuro juntos...

Ha sido la propia Violeta quien a través de sus 'stories' ha confesado que va a comprarse una casa en Madrid, un proyecto de futuro que espera compartir con Fabio. Y no solo eso, ¡quieren casarse y tener hijos!

Aunque asegura nunca había pensado en tener hijos, desde que conoció a Fabio todo cambió: "Siempre dije que no quería ser madre y tampoco casarme, desde que conocí a Fabio cambié de opinión y me apetecen ambas cosas". Es más, "estoy segura de que Fabio será el padre de mi hij@ y ojalá no me equivoque". ¡Si hasta tienen pensado los nombres! Gala, si es niña, y Enzo si es un niño... ¡Ya solo falta tenerlos! Aunque ha dejado claro que será "en un futuro".



Eso sí, ya son toda una auténtica familia junto a su perrita Canela, es más, Violeta ha confesado que los quiere tanto a ambos que no sabe elegir: "Son amores distintos, pero los amo con toda mi alma, eso lo puedo asegurar". Lo que unió 'Supervivientes', no lo separa nadie.

