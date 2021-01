Marta Peñate desvela qué hay entre ella y Tony Spina. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' y el ex novio de su compañera se han dejado ver juntos en varias ocasiones, y por fin tenemos la respuesta de qué hay entre ellos.

Marta López: "Kiko Hernández y yo siempre dijimos que nos casaríamos". ¿Estuvo enamorada de Efrén Reyero? ¿Merlos es un capítulo cerrado en su vida? La colaboradora nos responde con total sinceridad.

Parece que Marta Peñate y Marta López tienen mucho más en común que su nombre, haber sido 'grandes hermanas' y sacar las garras en los platós de Telecinco, ¡también coinciden en gustos! Así lo ha demostrado la ex participante de 'La isla de las tentaciones' en su última visita al 'Deluxe' este fin de semana, y es que se ha plantado en el plató de Telecinco con el mismo vestido que llevó López precisamente el pasado sábado en el mismo programa.



No son exactamente el mismo modelo, eso sí, además cada una se lo ha puesto a su modo y dándole rollos completamente diferentes. El de Marta Peñate se trata del vestido Glasgow, de Womia, y cuesta unos 24 euros, mientras que el de Marta López es un vestido-blazer Candela de Poupee y cuesta unos 35.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

instagram

Ambos son tipo blazer y apuestan por el bicolor con una mitad en negro y otra en rojo a cuadros. Las dos Martas han decidido llevarlo con cinturón, pero podría llevarse suelto perfectamente. También han coincidido en complementos, y es que las dos han optado por llevarlo con unas maxi botas XXL por encima de la rodilla.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cabe destacar que Marta López lució antes este conjunto, así que ha sido ella quien ha 'inspirado' a Peñate para su 'look'.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io