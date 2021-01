Hay imágenes que todavía no has visto del reparto de citas en 'La isla de las tentaciones'. El reality está intentando soltar a cuentagotas lo que se nos permite ver y lo que no, ¡y ahora se han hecho públicas unas nuevas imágenes del primer reparto de citas de la edición! Ya recordamos que aquello no fue bonito de ver: celos, primeras pullas, alguna que otra bronca... y lo mejor de todo es que sucedió más de lo que vimos en la primera entrega de esta tercera edición. Diego y Lola, aunque estaban muy nerviosos, consiguieron calmarse al enterarse de que los dos habían pasado la primera noche con l@s solter@s muy preocupados el uno por el otro, y especialmente ella: sabía que entre Diego y Alba podía haber más que palabras, pero finalmente ambos confirmaron que ni siquiera habían hablado.



Diferente fue la experiencia de Manuel y Lucía: ella también se mostró preocupada, pero él en seguida fue a degüello: "Verla mal me crea una ansiedad que no me deja abrirme y disfrutar de la experiencia, porque mi felicidad a veces depende de la suya... o sea que así no podemos estar. Esto hay que superarlo de una vez porque este sinvivir no es bueno ni para ti ni para mí". "Relájate. Parece que me está riñendo", respondió Lucía bastante mosqueada.

Mediaset

El reparto de los collares a los solteros no fue mucho mejor: aunque Diego y Lola ya parecían tranquilos, ella le concedió la cita a Simone, uno de los que más preocupaba a Diego, y aunque ella dijo que era porque era muy sensible y tenía una personalidad similar a la de su novio, él no se creyó nada: "Di que es porque te gusta, no porque es sensible, porque en eso precisamente no se parece en nada a mí". "Bueno, tú tampoco vas a coger a la que no te guste físicamente, ¿no?", respondió ella empezando a picarse. "A mí me puede parecer muy guapo, pero si es más simple que un zapato no me gusta, y él lo sabe. Me dejó a mí de mentirosa, porque no le elegí por el físico. Me cae bien por su personalidad, me hizo gracia, y ya está", añadió detrás de las cámaras".

Mediaset

Isaac 'Lobo' y Marina, los más polémicos

Sin embargo, en aquella gala hubo más que palabras, especialmente entre Marina y el ex concursante de 'Super Shore' Isaac. Ella le concedió la cita por ser el más simpático, por haber trabado buena amistad con él el primer día y tener mucha afinidad, pero el apodado como 'Lobo' no se anduvo con rodeos: "Hombre, yo tampoco soy tonto, y amigos... tampoco. Yo la miro y... la mirada que tenemos... yo sé que hay algo, ¿sabes?".

Mediaset

Marina, lejos de pararle los pies, le correspondió con una risa algo infantil, algo que mosqueó mucho más a Jesús: "Estoy sorprendido. En menos de 24 horas no es capaz de serle tajante y decirle 'eres sólo mi amigo'... pues me voy preocupado. El primer día, y la primera en la frente. Afinidad en 24 horas... no sé. Confío en ella, pero me ha molestado la actitud un poco. Que se lo pase bien, pero siempre con el límite que hemos puesto". "No lo he cruzado en ningún momento", señala ella, ahí sí, tajante. Sin embargo, ya sabemos que entre ella e Isaac va a haber mucho más que complicidad...

