Rafa Mora y Macarena sustituirán a Maite Galdeano en 'Sola/Solo', y serán la primera pareja en el reality

La de pamplona ha sufrido desde enamoramientos hasta experiencias paranormales en 'Sola/Solo'

Rafa Mora y Macarena Millán no tendrán sexo en un tiempo. ¿Quieres saber por qué? Están acostumbrados a la televisión, las cámaras y los realities, pero su entrada a 'Sola/Solo' (que ahora habrá que empezar a llamar 'Solos', claro) va a suponer mostrar la poca intimidad que les quedaba: la de su relación. En un apartamento de apenas 50 metros cuadrados tendrán que convivir y buscarse las maneras de hacer eso animado, y no va a ser fácil, porque los recursos son limitados. Por eso, Rafa se teme lo peor, aunque va con positividad: "La convivencia con Macarena está siendo muy buena, pero cada uno tiene sus actividades, entras, sales, vives en una casa amplia... y estar en un pisito pequeño sin obligaciones... igual se hace un poco pesado. Me sabría mal que a raíz de convivir ahí hubiese desavenencias o tiranteces".

Sin embargo, aunque eso le preocupa, nada le 'reconcome' más la cabeza que saber que ¡no va a tener sexo! A Rafa le daría pudor con las cámaras, pero aunque él se ponga cariñoso, Macarena ya le ha dicho que se vaya preparando, porque allí no van a hacer nada: "Macarena ya me lo ha confirmado, y voy a pasar bastante... sequía", ha dicho refiriéndose a su próxima falta de relaciones sexuales. ¿Echarán un último antes de entrar? Ya puede ser intenso para aguantar toda la experiencia...

Eso sí, al menos Rafa no pierde la ilusión ni, sobre todo, la esperanza: "Pero bueno, esto es ahora, igual una vez allí aprieta la necesidad, o hace mucho frío...", ha dicho entre risas. Sabemos, de todos modos, que a él eso de despelotarse en un reality no le va a importar: ya lo hizo en 'Supervivientes 2010', y más tarde con su tonteo junto a Mónica Hoyos en Sálvame Snow Week'... y veremos si la pareja aguanta, porque ya, en más de una ocasión, hemos sido testigos de sus rupturas y sus broncas.

