La pareja de actores Jaime Lorente y María Pedraza rompen tras más de dos años de relación sentimental.

El murciano se ha dejado ver solo y con gesto serio por la capital madrileña.

Jaime Lorente pasea ya su soltería por las calles del centro de Madrid. El mítico Denver de 'La casa de papel', que ahora triunfa con su interpretación de 'El Cid' en la nueva serie de ficción de Amazon Prime, ponía fin a su noviazgo con la actriz María Pedraza el pasado mes de diciembre tras más de dos años de amor. La ruptura de la pareja coloca ahora a Jaime Lorente en la lista de los solteros más codiciados del panorama nacional, detalle que seguro que sus muchas fans están celebrando como locas.

A sus 29 años, el murciano se ha convertido en uno de los ídolos del momento gracias a su éxito como actor y a su carácter divertido y campechano, unido a ese gesto de tipo duro que vuelve locas a las mujeres. Así que si eres de l@s que suspira por los huesitos del Jaime, presta atención porque aquí tienes sus primeras imágenes como soltero.

Este fin de semana, Jaime Lorente se dejaba ver por las calles del centro de Madrid solo y con gesto serio, a juzgar por su mirada que no parecía indicar que estuviera sonriendo bajo la mascarilla con la que se protegía. Luciendo un particular estilo de 'chandalismo', móvil en mano y cascos inalámbricos en las orejas, el actor, cabizbajo, estaba apostado junto a la carretera esperando un coche que lo recogía y que hacía que le perdiéramos de vista.

Es la primera vez que el intérprete se deja ver solito desde que, hace poco, se conociera su ruptura con su novia y compañera de profesión. Jaime y María Pedraza, que ya pasaron las navidades por separado, se conocieron en 2016 durante el rodaje de 'La casa de papel' pero no fue hasta 2018 cuando comenzaron a salir juntos al reencontrarse de nuevo en otra serie, esta vez en la también exitosa 'Élite'.

El trabajo los unió y el trabajo se ha convertido ahora en el refugio de los dos tras su separación, de la que aún no se conoce ni los motivos, ni quién dio el primer paso. Eso sí, podríamos aventurarnos a suponer que podría haber sido María Pedraza, ahora centrada en retomar su faceta de bailarina, la que tomara el paso de romper si tenemos en cuenta que ella ha borrado de su perfil de Instagram todo rastro de su ya ex, mientras que Jaime sigue teniendo en su muro fotos con la que fuera su novia.

