¿Cuál ha sido el peor momento para Mayka Rivera? La joven se sincera

Mayka Rivera es atacada por sus haters por las supuestas infidelidades: "Es porque soy mujer".

Mayka Rivera está muy cansada de las críticas. Según ella, día sí y día también recibe críticas sobre su aspecto físico o los retoques estéticos que se ha hecho, pero sobre todo por una cosa: las infidelidades. Sus haters siempre la están machacando por lo que hizo en 'La isla de las tentaciones' y todo lo que sufrió el que era, por entonces, su pareja: Pablo.

La joven entraba con su pareja de hace 5 años al concurso y allí, se dejó llevar y se "encantó" de Óscar, el malagueño que también participó en la primera edición. Sus haters le dicen de todo: "guarra, sinvergüenza, busca fama...hasta insultos más graves". "Ahora no me duelen tanto, pero por ahora", confesaba la joven. "Recibo mil insultos y yo los elimino y sigo con mi vida".

"Yo ya pedí perdón, una y mil veces. Asumí que me equivoqué y la gente todavía, a día de hoy, me sigue diciendo cosas sobre ese tema", continuaba Mayka lamentándose de que ella no puede hacer más. "Me equivoqué, ¿qué hago?, ¿me pongo de rodillas frente a España?", es lo que más molesta a la ex participante de 'LIDLT', que siguen juzgándole por un tema que ya es pasado.

Ahora mismo, la ex pareja se lleva bien y a Mayka le fastidia aún más esos comentarios. Aunque no solo lo dicen por Pablo, sino también por los supuestos cuernos a Tony Spina. "Me jo** que se me tache siempre de poner cuernos, cuando en ningún momento he salido yo diciendo que es verdad nada de esas informaciones", explica Mayka entendiendo de que quién le hace ese tipo de comentarios, simplemente se cree lo que "diga la televisión".

La joven cree que a ella se le ha machacado por el hecho de ser mujer: "A los chicos se lo toman más a cachondeo, pero a las chicas es: ¡Qué p*...!". Muchos son los comentarios que recibe Mayka, de los que presume no hacerles caso, pero terminan por afectarle.

