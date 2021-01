Adele y Simon Konecki rompieron en 2019. Así fue su boda casi 3 años antes

Los ex han llegado a un acuerdo sin necesidad de abogados.

Adele y Simon Konecki han llegado, por fin, a un acuerdo de divorcio para romper su matrimonio. Han tenido que pasar dos años desde que anunciaran su ruptura para ello, y es que ¡qué difícil es divorciarse! Es difícil de por sí en una pareja normal, pero cuando tienes hijos y 160 millones de euros que repartir, la cosa se complica. Que se lo digan a la cantante, que ha sido ahora cuando ha conseguido, de una vez por todas, que su ex dé su brazo a torcer. Según el medio estadounidense 'Us Weekley', que ha tenido acceso a esa negociación, la ex pareja aún peleaba por la custodia del pequeño Angelo, de 7 años: ambos querían la custodia completa, pero ahora parece que se han calmado las aguas y ambos han obtenido una porción del pastel con la que están contentos.

Cuando anunciaron su ruptura, los dos coincidieron en que estarían "comprometidos a criar juntos con amor a su hijo". Desde entonces no se volvió a hablar del tema, e incluso ambos quisieron firmar un contrato de confidencialidad (en marzo de 2020) para que no pudieran hablar con nadie sobre los términos del divorcio. Hasta ahora, que todo ha salido a la luz.

Adele, además, ha pasado de abogados y ha querido llevarlo todo ella misma, porque ¿quién mejor que una madre para defender lo que mejor le conviene a su hijo? Entre eso, y que ha sido la que se ha encargado de buscar mediadores para ver cómo se reparten algunos de sus bienes en este divorcio, ella solita se lo ha guisado y se lo ha comido. Con un par.

Sin pareja, pero con álbum en el horizonte

A Adele lo de volver a tener pareja es algo que le trae sin cuidado: tras su divorcio, se especuló con que podría estar saliendo con el rapero Skepta (cuyo nombre real es Joseph Adenuga Jr), pero aquello duró poco: meses más tarde dejó claro que estaba soltera (y hasta la fecha sigue igual), mientras se ocupa al 100% en su próximo álbum: todo indica que saldrá en algún momento de este 2021 (¡por fin algo bueno!) después de años sin sacar nueva música: su último disco salió en 2015 ('25'), y en 2018 anunció que estaba trabajando en '30'. La artista tiene esa manía de sacar discos titulados con su edad, pero ya tiene 32 (el 5 de mayo cumple los 33) y de momento no ha sacado nada nuevo. ¿Le cambiará el nombre?

