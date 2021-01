El programa de 'Los Gipsy Kings' ha finalizado de la forma más romántica posible. En temporadas anteriores, la Rebe decidió que quería separarse del padre de su hijo. Sin embargo, tras estar un tiempo sin él, se dio cuenta de lo mucho que lo seguía queriendo y durante esta nueva etapa hemos podido presenciar cómo decidían darse una nueva oportunidad. De hecho, Rebeca estaba tan segura de su decisión que no dudó en coger todas sus cosas y mudarse a Tenerife junto a José y su pequeño sin avisar a sus padres. "Siento no haberos dicho nada pero surgió la oportunidad y quiero aprovecharla y ser feliz", terminaba reconociendo ella a través de un mensaje.

Lo cierto es que desde que llegaron a su nuevo hogar no han querido perder el tiempo y en pocos días ya habían encontrado la casa en la que querían instalarse de manera definitiva. Sin embargo, las sorpresas para Rebeca estaban todavía por llegar, y es que José estaba dispuesto a pedirle matrimonio antes de finalizar el programa.

Cuatro

A pesar de que las cosas no han salido como él las planeaba, debido a sus nervios y a que se le cayó la caja con el anillo delante de ella antes de tiempo, José ha terminado pidiéndole matrimonio y confesándole lo importante que es para él. "Esto es como en una película", ha reconocido Rebeca muy ilusionada al ver a su chico de rodillas realizándole la tradicional pregunta.



Por supuesto, ella no ha dudado en aceptar su proposición y juntos han terminado como comenzaron, abrazados mientras él le cantaba una romántica canción al oído. La Rebe ya anunció a través de sus redes sociales que en esta temporada pasaría algo que le cambiaría la vida y, desde luego, no ha decepcionado a sus fans. ¡Enhorabuena pareja!

