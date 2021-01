Macarena Millán, la novia de Rafa Mora, ¿sería capaz tener una noche loca con Melyssa Pinto? Pues, aunque parezca una locura, la respuesta es sí: ha sido la propia novia de Rafa Mora la que, respondiendo al test más íntimo de 'Sola/Solo' (reality donde la pareja ha decidido poner a prueba su relación), ha confesado con qué famosa tendría algo más que palabras... y lejos de dar un rodeo y saltarse la pregunta, ha esbozado una sonrisa picarona, ha mirado a su novio y ha contestado "con Melyssa".

El valenciano no podía creérselo, le ha correspondido con la misma sonrisa picantona y los ojos han empezado a hacerle chiribitas: "¿Ah sí? Os montaríais ahí... ¿las dos juntas? Si ya el día que salimos juntos vi ahí un rollo raro", apuntaba Rafa, sin querer entrar en detalles, pero dejando claro que habían estado muy cariñosas la una con la otra: "No, es broma, es una tía encantadora. Espectacular", añadía.

Ya ha habido crisis en el apartamento

Antes de entrar, Rafa Mora tenía miedo de que esta convivencia 24/7 con su chica, sin nada que hacer, terminara por minar su relación, que iba aún más viento en popa desde que se mudaron a su chalet. Sin embargo, vivir en ese piso tan pequeño y sin obligaciones ni poder salir, le preocupaba al colaborador de 'Sálvame'... y sus miedos se han hecho realidad precisamente con este "inofensivo" test: a ella le tocaba responder qué ex novio la había besado mejor, y aunque parecía no importarle a Rafa, al final le picaba la curiosidad. "¿Cómo te voy a decir esto a la cara, amor?", respondía ella, aunque finalmente lo confesaba: su segundo novio, que no era otro que Ian Castro, el infame ex de Macarena con el que ella le puso los cuernos a Rafa.

"¡Empezamos fuerte! A día de hoy no me produce nada el ex de Macarena, el que fue a los platós a contar la historia. Si me lo hubiese dicho a mí, le habría dejado el dinero que le dieron", respondía Rafa un poco airado. ¿Seguro, Rafa...? Te vemos un poco picado...

