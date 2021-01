Ivana y Hugo, una pareja de la que todos dudaban de su unión y amor, está de celebración. Han querido compartir en sus perfiles de Instagram un día muy especial para ellos, y es que cumplen, nada más y nada menos, que 11 meses juntos. Muchos meses de amor con altibajos, pero en definitiva amor y, por lo que se ve en la imagen, la pareja está más feliz que nunca.

"Look into my eyes.. you will see what you mean to me. Gracias por aparecer en mi vida, te amo mucho", escribía la argentina en su cuenta de Instagram. En la foto aparecen de lo más sonrientes y sus ojos transmiten la felicidad plena. La pareja suele hacer este tipo de demostraciones de amor por sus redes. Suelen "ofrecer a su público" muchas instantáneas en las que se les ves disfrutando de su relación y haciendo oídos sordos a quién dudan de ella.

Hace unos meses, Hugo le demostraba también todo tu amor con un bonito mensaje en redes sociales. Era el cumpleaños de él e Ivana no dudo en felicitarlo de cara al público y claro, Hugo lleno de emoción le devolvía el elogio a su chica:"Que bonito es compartir día tras día contigo mi vida". Ese cumpleaños, la pareja pudo celebrarlo con la familia de Hugo, lo que demuestra una vez más que Ivana cada vez está más integrada en la vida del uruguayo.

Hasta con 'Filomena', Ivana y Hugo han aprovechado para gritar su amor a los cuatro vientos. "No se siente el friito contigo mi amor", escribía Hugo. Es que hay mucha pasión entre ambos, tanto es así que ellos mismo reconocían al salir de 'Supervivientes' que no usaron preservativo en su encuentro sexual. Muchos dudaban de esta unión, pero ellos están dispuestos a callar bocas.

