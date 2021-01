Parece que Kourtney Kardashian ha empezado el año de muy buena manera, y es que se rumorea que la mayor del clan tiene un nuevo amor. Se dice que Kourtney está saliendo con el batería de 'Blink-182', Travis Barker. ¡Otro Travis en la familia! Te contamos todo lo que sabemos de este tema. Kourtney y Travis se conocen desde hace años, tanto es así que hasta el músico ha aparecido alguna vez en 'Keeping Up With The Kardashians', el de la familia. Aunque ellos no se han manifestado al respecto, por sus redes sociales se han dejado ver y han enseñado unas cuantas pistas que apuntarían a que han estado pasando tiempo juntos.

Por ejemplo, en esta foto en el perfil de Kourtney Kardashian se puede ver como el músico le deja un romántico comentario de una flor, una rosa roja en concreto, ¡símbolo de enamorados! Aunque ellos siguen sin decir nada, fuentes cercanas a la nueva pareja aseguran que a Travis Barker ya le gustaba Kourtney desde el principio de su amistad.

Ambos tienen hijos de otras relaciones. Ella es madre de Mason, Penelope y Reign, hijos que tuvo con su ex Scott Disick. Barker, por su parte, tiene una hijastra, Atiana, una hija, Alabama, y un hijo, Landon.

Esta es una muy buena noticia para la mayor del clan, ya que se sigue rumoreando que la relación con el resto de sus hermanas se tambalea. Hace varios meses, Kourtney se quejaba de participar en el reality familiar y muchas más otras pegas que ponía la celebrity, por lo que hizo acabar con la paciencia del resto de las hermanas. Finalmente fue 'FIRED', o lo que es lo mismo: despedida. En esa etapa, Kourtney salía con otra persona, el modelo argelino Younes Bendjima y no quería exponerlo a las cámaras. ¿Pasará lo mismo con esta supuesta relación y traerá más problemas entre las hermanas?









