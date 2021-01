Brendon Scholl, sobrino de Jennifer Lopez, camino a los Óscar con la película que protagoniza, 'Draw with me'

La cantante y actriz siempre ha sido un gran referente en la comunidad LGBTIQ+, y no ha dudado en apoyar a su sobrino en su transición

¿Está Brendon Scholl a punto de ganar un Óscar? Podría ser, y es que el sobrino de Jennifer Lopez ha protagonizado una película que tiene todos los ingredientes para hacerse con la ansiada estatuilla dorada: 'Draw with me' cuenta el viaje de transición de mujer a hombre del joven, y como todo viaje personal, no ha sido nada fácil. "La primera vez que vi 'Draw with me' terminé con lágrimas en los ojos", ha comentado Nadia Halamandari, productora del film dirigido por Constantine Venetopoulos, en una reciente entrevista para la revista Vanity Fair. "Su poderoso mensaje, impacto social, las impecables habilidades de dirección de Constantine, la historia real de Brendon, la fotografía de la película, la música...", ha enumerado Nadia, y es que cree firmemente que podrán ganar en la próxima gala, que se celebrará el 25 de abril.

Según han revelado, Brendon es un chico sencillo que, a sus 19 años, es ya todo un icono de la lucha transgénero dentro del colectivo LGTBIQ+. Ha trabajado con la ONG Trevor's Project, una organización que lucha contra el suicidio de los jóvenes de la comunidad, y ahora, tras años de rodaje, de operaciones y tratamientos, por fin se puede presentar por fuera como el hombre que siempre sintió que era por dentro.

Amante del arte, Brendon siempre ha contado que su afición por dibujar le salvó, y precisamente un guiño a la pintura es lo que han tenido en el cartel de la película ('Draw with me', 'Dibuja conmigo'), que no puede tener un eslogan más acertado para todas las personas del colectivo que han tenido que salir del armario y se han enfrentado al rechazo: "Creednos cuando os decimos quiénes somos".

Afortunadamente, Brendon siempre ha contado con el apoyo de su familia, tanto sus padres -Rob Scholl y Leslie Ann Lopez- y su hermano -Nick- como sus tías, Lynda y Jennifer, y todos sus primos. Sin embargo, sí que hubo alguien que al principio no lo respetó como debería, una de sus abuelas, pero que ahora cuentan como una anécdota: "Le había ofrecido 10.000 dólares para 'seguir siendo una niña'. Después de una de nuestras proyecciones, vino a verme y me hizo una confesión catártica. Dijo que no lo había dicho por vergüenza, sino por preocupación por la seguridad de Brendon y la lucha que todavía les quedaba por delante", ha revelado Constantine Venetopoulos, director de la película, al medio citado anteriormente.

El apoyo de Jennifer

La cantante y actriz siempre ha sido un icono dentro de la cultura LGTBIQ+, y por supuesto no dudó ni un sólo segundo en formar parte de este proyecto. De hecho, el pasado mes de agosto compartió un vídeo en Instagram en el que alababa el trabajo de Venetopoulos y animaba a todos a ver el film: "Es una película importante en este momento por su historia y su mensaje, y puede tener un gran impacto en la gente que ha vivido una historia como la de Brendon. Es una historia que me toca de lleno el corazón, y va sobre aceptar los cambios y los retos con amor, y que cuando lo hacemos, todo es posible".

Predestinados a conocerse

Constantine conoció a la madre de Brendon, Leslie Ann, cuando este dirigió su película 'Man in the attic', y fue ahí cuando ella les presentó, y en seguida conectaron. Brendon le contó su historia y el cineasta, que también había tenido que luchar contra los prejuicios en su salida del armario como hombre homosexual, quiso aportar su grano de arena con una película-documental sobre la lucha interna que supone aceptarse como se es, y sobre todo la lucha de tratar que los demás te acepten como eres.

Veremos si esta bonita historia tiene un final aún más feliz el próximo 25 de abril...

