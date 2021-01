Miguel Frigenti y Anabel Pantoja han comenzado el programa protagonizando un fuerte enfrentamiento. La discusión entre ambos se había producido horas antes, cuando los colaboradores tienen la reunión previa para hablar sobre los temas que van a tratar. La dirección del programa decidió que Miguel Frigenti debía dejarla después de protagonizar un fuerte encuentro con la sobrina de Isabel Pantoja. "Me ha sentado mal porque la que se ha puesto como una energúmena ha sido Anabel", ha aclarado él. Sin embargo, la colaboradora no estaba de acuerdo y ha explicado que si se había enfadado con él era porque le estaba acusando de ser una "estafadora".

El colaborador ha defendido que la línea de joyas para las que trabaja Anabel Pantoja no son "exclusivas" como ellos las venden, acusando a la prima de Kiko Rivera de hacer una campaña engañosa. Por su parte, la colaboradora ha indicado que le "han copiado", al igual que ya hicieron con uno de sus bañadores y ha dejado claro que ella solo actúa como imagen. "Ni pongo el precio ni nada, yo vendo mi imagen".

Telecinco

Además, la colaboradora ha indicado que él no es el más indicado para hablar, ya que en su pasado estuvo inmerso en una campaña que no salió bien. Él mismo ha explicado que se trataba de un producto para ejercitar los abdominales que no era como esperaba. "Me achicharré y no he vuelto a promocionarlo. La diferencia es que yo lo anuncié hace tres años cuando no era consciente de cómo iba esto y no tengo ninguna colección".

Anabel Pantoja ha confesado que no se esperaba estos ataques de su compañero, porque le tenía un gran cariño. "Ya no te lo tengo. No tienes que sacar nada sucio mío, sino vete a mi pueblo e intenta sacar algo oscuro de mí", le ha retado. Además, ha decidido tomar cartas en el asunto y ponerse en contacto con la empresa para saber si lo que decía el colaborador era cierto. "Les he pedido explicaciones y me han dicho que no es verdad. Ya veré lo que tengo que hacer", ha sentenciado visiblemente molesta.

Sin duda, para la colaboradora esta ha sido una de sus tardes más difíciles, y es que a raíz de este enfrentamiento con Miguel Frigenti ha vuelto a discutir con Belén Esteban. La colaboradora ha terminado estallando y ha reconocido que se está planteando dejar el programa después los tensos enfrentamientos que está teniendo a diario con sus compañeros.

