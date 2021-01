Jorge Sanz confiesa que Antonio Resines y Santiago Segura le llevan "manteniendo" dos años

El actor hace estallar a José Antonio Avilés

La cena de Jorge Sanz en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' parece que no ha terminado de convencer a los comensales. Al principio, Ana María Aldón, María Jesús y José Antonio Avilés se han sorprendido al ver la gran casa que tiene el actor rodeada de campo y animales. Sin embargo, conforme ha ido pasando la noche se han sentido cada vez más decepcionados y han comenzado a mostrar sus quejas. "¿Veis normal que me dé una copa medio usada por él? ¿Me dices cómo como yo en un plato sucio? Es que tiene hasta un bicho y todo", le ha explicado María Jesús a sus compañeros completamente indignada con la mesa que había puesto Jorge Sanz.

Para la modelo no ha sido una buena noche, y es que junto al bicho que se ha encontrado en su plato, también se ha llevado un 'picotazo' de una avista. "Las avispas están rabiosas y muertas de hambre. Bastantes pocas han venido", ha indicado el actor restándole importancia. Sin embargo, María Jesús no ha dudado en quejarse y expresar el dolor que estaba sintiendo mientras le ponían una crema.

El mejor momento para José Antonio Avilés ha sido cuando el actor ha decidido compartir un poco más de su vida confesando que, para él, terminar en la ruina es cuando pierde amigos por dinero. Además, ha reconocido que su casa está pagada y que ahora que tiene menos trabajo le están ayudando Santiago Segura y Antonio Resines. . "No debo dinero a nadie. A Resines sí le debo dinero. A Resines y a Segura. Me llevan manteniendo dos años".



El actor ha reconocido que ha vivido una época complicada después de que Almodóvar le "echase". Aunque no ha explicado los detalles, sí que ha tenido unas palabras para el director de cine. "Pedro es un personaje en sí y para trabajar con él tienes que pertenecer a ese mundo en el que vive. Me pagó toda la película. Y con esa película le compré a mis padres una casa en el Valle de Arán, que es donde se querían retirar".



Jorge Sanz ha reconocido que ahora no está trabajando en nada y que tiene todas sus ilusiones puestas en dos proyectos que tiene pensados realizar y en una película. "Me quedé sin dinero. He vivido unas aventuras bestiales. Me metí en un hostal y para ganarme una cama y una comida al día tuve que rascar la roña de las duchas. Soy un paseante que va por la vida", ha confesado recordando algunos momentos de su pasado.

Finalmente, al ver las críticas que ha recibido y la baja puntuación que le han dado sus compañeros, ha terminado abandonando la cena sin despedirse de ninguno de ellos. Un gesto que no ha gustado nada.



