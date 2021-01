Hugo Pérez se dio a conocer en 'GH 15', donde entró a concursar con su cabra Rubia

¿De quién está más enamorado Hugo Pérez: de su novia, Lara... o de una cabra? El concursante de 'La isla de las tentaciones' saltó a nuestras pantallas gracias a la 15ª edición de 'Gran Hermano' en 2014 (edición que ganó Paula González), pero lo que quizá algunos no recuerden es que que Hugo ¡entró a concursar con una cabra! Se llamaba Rubia, por aquel entonces tenía 2 añitos, y fue la sensación del reality aquel año, porque casi vivía mejor que los propios concursantes. Y claro, la cabra, que sigue viva, ha vuelto a estar de actualidad en el momento en el que Hugo 'juró por su cabra' que no tendría nada con ninguna de las chicas de la villa en 'LIDLT'.

Las palabras de Hugo también causaron sensación en el plató durante el primer debate de la edición, y muchos colaboradores incluso dudaron de que siguiera viva... pero lo está, ¡y además es toda una instagrammer! Tiene ya 8 años y cuenta con casi 10.000 seguidores en la red social, y por lo que vemos está divinamente disfrutando del campo y de la compañía de su dueño...

"La cabra es la misma que entró conmigo en 'GH15'. Tiene 8 años y es la más buena del mundo, y por ella ¡ma-to! Ole tu pelo, Rubi", explicaba Hugo en Instagram tras ver las dudas de los colaboradores durante el debate. Vamos, que se le ve mucho más enamorado de Rubia que de Lara. Al fin y al cabo, con la cabra lleva 8 años (desde que nació) y con su novia sólo lleva 4...

