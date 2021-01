Rafa y Macarena ya están completamente instalados en el pisisto de 'Solos' y se comportan como si estuvieran en su propia casa, lejos de las cámaras. ¡Total naturalidad! hasta el punto de que Rafa ha decidido depilarse. Sí, tal y como lo oye, le ha pedido a su chica que le haga la depilación completa.

Más bien casi completa, que cuando Macarena ha comenzado a bajar hasta llegar al 'culete', el extronista se asustaba: "Te cuidado gorda, que se me va a ver el ojete". "Yo controlo", le decía Macarena mientras le pasaba la maquinilla por los cachetes. Rafa no perdía ningún movimiento de su chica y se contemplaba en el espejo. Todo iba bien hasta que..."Ay, me ha pegado un bocao".

Telecinco

Macarena se ha metido más "en los bajos" de su chico y claro, ahí hay que tener mucho cuidado, "es zona blanda". Sin querer, la joven le ha pegadoy todo: "Ves que me estás haciendo daño y sigues., le reprochaba Rafa, a lo que ella le contestaba: "Claro, es que si te mueves…".

Telecinco

Todo se quedaba en una anécdota y llegaban las risas. Se podía ver todo el pelo de Rafa por el suelo y él orgulloso no paraba de mirarse en el espejo: "Mira que cambio, que parece que esté más fuerte y todo. Lo que hace el pelo. Si llego a venir moreno y depilado, y aquí me quito cinco kilos…".Claro, y su a chica se le caía la baba: "Qué cuerpo serrano!".

Telecinco

Parece que la pareja, aunque con pequeños percances, está llevando bien el vivir en ese pisito tan pequeño. Ellos tenía "miedo" de agobiarse: "Sin televisión, sin nada, en un piso tan pequeño...", pero se ha podido ver que saben aprovechar el tiempo con otras actividades. ¡A falta de intimidad, buenas depilaciones caigan! Va a ser muy interesante este concurso y seguro que la pareja tiene varios "ases" guardados en la manga.

