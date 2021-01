Izabel Goulart sabe bien cómo caldear el ambiente. Mientras en España nos helábamos con las gélidas temperaturas de las borrascas que nos han visitado, a la bella Izabel Goulart le pasaba todo lo contrario. A la modelo le sobraba la ropa y tenía que refrescarse en la playa para aliviar el calor del Caribe donde se ha marcado una escapada de esas que dan envidia. Sí, olvidándose también del coronavirus, Izabel Goulart parecía estar pasando el mejor momento de su vida mientras retozaba en las costas de Eden Rock Beach, en la isla caribeña de Saint Barth.

La brasileña se bañó, paseó y tomó el sol, siempre en compañía de dos amigos, felices de estar a su lado. Su chico, el futbolista alemán Kevin Trapp, no pudo acompañarla porque se encuentra en plena temporada con la Bundesliga. Pero queda claro que Izabel no lo echaba muco de menos porque estaba muy bien acompañada por sus misteriosos colegas.

La modelo no dudó en mostrar su espectacular figura con un mini bikini blanco e incluso se marcó un baile de lo más sensual en el agua. Izabel mostró un abdomen tonificado mientras, sonriente, bailaba de lo más feliz en el agua.

Con 1,77 m de estatura y unas medidas de 84-60-89, no es de extrañar que Izabel sea una de las modelos más cotizadas del mundo. Ojo al tipazo que luce la amiga con este mini bikini blanco.

La top, amante del deporte y la vida sana, mostró sus encantos por delante y por detrás. Y es que tras el gasto energético del baile en el agua bajo el abrasador sol caribeño, Izabel Goulart necesitó reponer fuerzas e hidratarse con un buen trago de agua.

Después, la brasileña disfrutó de la compañía de sus amigos charlando de lo más relajada tumbada en una hamaca. Eso sí, Izabel, ni rastro de la mascarilla.... Ay tenemos que darte un tirón de orejas.

