Yoli pone a prueba a su chico para saber si será buen padre: ¿está listo para tener un bebé?

¿Tienen planes de boda Yoli Claramonte y Jorge?

Yoli y Jorge se están preparando para recibir a la pequeña Jimena, y la que fuera concursante de 'Gran Hermano' parece que no las tiene todas consigo respecto a su novio, así que la también influencer ha querido despejar todas sus dudas organizando un plan para su chico: ponerle a prueba para ver si será un buen padre. ¿Tendrá todo listo Jorge para la llegada de la pequeña o tendrá dudas como cualquier padre primerizo? ¿Está nervioso? ¿Sabrá qué hacer en todo momento ante cualquier contratiempo?

Para no llevarse luego disgustos, Yoli ha tenido la grandísima idea de hacer un pequeño "examen teórico-práctico" a Jorge y así convertirle en un 'padrazo'. ¿Pasará con nota o suspenderá? "Yo soy una persona que sabe adaptarse a las circunstancias. Me adapto enseguida", comenzaba diciendo Jorge, y es que parecía algo molesto porque Yoli cuestionase su paternidad. "Aprobado", se autocalificaba. Pero no, así no vale, Jorge. ¡Hay que hacer el examen!

"¿Cada cuánto comen los bebés?", preguntaba Yoli, yendo directa al meollo de la cuestión. La cosa comenzaba bien y Jorge no dudaba, pero todas las preguntas no iban a ser tan fáciles. "¿Qué es el calostro?", continuaba ella, y el joven se quedaba en blanco, mientras que a Yoli le entraba la risa floja. El examen seguía y Jorge iba acumulando puntos, pero no completos, siempre había algún que otro fallito. Eso sí...mYoli se lo pasaba pipa y no dejaba de sorprenderse con las respuestas de su novio.

"¿Hay que limpiarle a los bebés cada día la nariz?", a lo que contestaba Jorge sin dudar: "Sí", pero la respuesta era totalmente falsa. "Si está con mocos, constipado sí, pero no siempre", le explicaba Yoli ante su pregunta 'trampa'. Suponemos que esos pequeños errores no se los tendrá mucho en cuenta a la hora de sumar los puntos, porque ya iba regular: con algunas respuestas daba en el clavo, otras no tenía ni idea y algunas las sacaba de 'chiripa', el caso es que la pareja se lo pasaba genial y Jorge terminaba sacando un 5,5. Ahora tocaba la prueba práctica.

"Hacer una papilla" parecía una prueba fácil, pero aquí la cosa no salía muy allá. Jorge no sabía con qué mezclar los ingredientes, los "lloros" de una muñeca que simulaban a la bebé le ponían nervioso, no sabía muy bien cómo limpiarle la boca... en definitiva: ¡un poco desastre! "Este va a flipar cuando nazca. Va a alucinar", comentaba Yoli. Finalmente pasaba la prueba, pero más bien por su actitud, porque por nota iba raspadito. Tendrá que ponerse las pilas...



