Scout Willis encabeza el ranking de las peor vestidas de la semana. La hija de Bruce Willis y Demi Moore se lo ha puesto todo para visitar un centro de jardinería y se ha ganado, por derecho propio, el primer puesto en nuestra lista de desastres estilísticos de la semana.

Pero la joven no es la única que no ha acertado con su look. ¿Qué os parece el 'arreglá pero informal' de Sarah Jessica Parker con su pantalón de chándal y sus tacones? ¿Y las botas blancas de Kelly Brook? Isabel Gemio, Helena Christensen o Jodie Turner Smith tampoco han acertado con sus estilismos. ¿Quieres verlas?

Kelly Brook, Black & White

Si no tienes las piernas más delgadas del mundo, no pasa nada, pero por favor no te pongas unas botas blancas. Y mucho menos las combines con medias negras. ¡Para colmo, ese vestido estampado, y la gorra!

Helena Christensen, todo al peluche

Que conste que el abrigo corto en rosa nos encanta y el mono también, pero las dos prendas juntas no nos convencen. Lo de crear estilo casual con ropa de vestir es un riesgo del que no todo el mundo sale indemne...

Isabel Gemio se lo pone todo

En cuestión de moda no existen reglas formales que cumplir a rajatabla, pero lo del ‘menos es más’ es un consejo de estilo que todos deberíamos seguir. El abrigo ya es bastante llamativo. Sobra el pañuelo estampado, mejor liso.

Sarah Jessica Parker, viva el chandalismo

Sabemos que son muchas las famosas que se empeñan en llevar tacones con el chándal, pero nosotros no terminamos de verlo. Si lo que quiere es promocionar su última colección de zapatos, ¿por qué no se pone un vestido o una falda?

Scout Willis, a la feria

La hija de Demi Moore y Bruce Willis no suele estar precisamente entre las mejor vestidas. Y es fácil de entender: falda larga de lunares, pañuelo y bolso rojos, jersey azul, mascarilla estampado print vaca y… ¡esos calcetines!

Jodie Turner Smith, ¡desastre floreado!

La actriz y esposa del también actor Joshua Jackson parecía que se había puesto el chándal de su marido: eso le queda grande. Y encima, ese plumas floreado para llamar más la atención: ¡ya lo hacía presumiendo de pelo!

