Isaac va a piñón fijo en 'LIDLT' a por Marina, y ella se deja querer

Los dos concursantes protagonizó un polémico vídeo sexual que indica que pronto pasarán a la intimidad

Después de ver que Marina e Isaac van a terminar retozando en una cama, poco más nos puede sorprender de 'la isla de las tentaciones', pero aunque ya sepamos el final ¿cómo nos vamos a perder el saber cómo ha ocurrido todo? De momento, Jesús sigue confiando en que su chica no le va a ser infiel, y Marina, por lo pronto, se siente atraída por Isaac, y no quería pasar al tonteo... hasta ahora. Las últimas imágenes que hemos podido ver de la concursante y su tentación no dejan lugar a dudas: Isaac ha puesto sus ojos en la andaluza, y sabiendo lo insistente que es y la labia que tiene, no la piensa dejar escapar.

En la primera fiesta en Villa Montaña (la casa de las chicas), el joven ya ha sacado toda la artillería de seducción: un bailecito tontorrón, un 'te toco el cuello', un "uy, cómo sudas, te voy a soplar"... Marina no podía aguantarse la risa nerviosa, y hasta dijo sentirse incómoda por su "mirada penetrante", pero lo cierto es que, a la vez, se dejaba llevar. Y no nos vamos a preguntar ya cómo acabará esta historia... pero sí que estamos deseando saber cómo reaccionará Jesús y, sobre todo, ¿la habrá perdonado y seguirán juntos... o habrán roto definitivamente?

El sevillano, a pesar de que ya ha sufrido algún que otro desliz de Marina en los 5 años que llevan juntos, piensa que si él es el hombre de su vida, ella se dará cuenta y no tendría por qué pasar nada: "Mi novia le va a dar cariño, pero sabe que el punto es el punto, y cuando llega ahí, lo corta y lo deja", le contaba en Villa Playa a Stephanie, pero luego confesaba que tenía algo de miedo: "Isaac va a intentar pescar, y feeling puede haber... Yo he venido aquí a buscar respuestas, entonces tienes un poco de miedo, y es difícil", aseguraba.

