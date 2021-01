Las actriz Ana Fernández se ha puesto nostálgica y ha querido compartir con sus fans una foto de lo más entrañable. La joven ha colgado en sus redes sociales una imagen de cuando tenía 19 años, casi en sus comienzos como actriz y la verdad es que no ha pasado el tiempo por ella. Actriz y cantante. La chica lo tiene todo, es muy polivalente y lo hace notar en cada proyecto que saca. Todas las series en las que participa son un 'triunfazo', y sus 'pinitos' como artista musical cada vez son más consistentes.

Ahora tiene 31, pero para sus 30 lo hizo muy bien, es una tía de celebraciones. La joven montó una gran fiesta para celebrar con todos sus amigos y familiares ese gran año, pero ahora se pone melancólica con su juventud. "Me creía mayor y pensaba que si ponía cara de chulita iba a demostrar que iba enserio....", empezaba escribiendo en la foto de Instagram.

Han pasado 11 años y sigue queriendo aparentar más edad, por lo que se dice a si misma: "Te digo al oído que 11 años después, sigues creyéndote mayor, que sigues midiendo 1.60 cm y que todavía quedan muchas bromas antes de ponernos serios de verdad", y es totalmente así. Le queda mucha carrera por delante, tanto profesional como personalmente, y es que la vida da muchas vueltas y nos pone a prueba. Cabe recordar que la joven sufrió una gran pérdida. El que fuera su novio, Santi Trancho fallecía en un accidente y a Ana le costó mucho retomar su vida después de ese duro golpe.

Tras ese batacazo, la actriz se refugió en su trabajo y poco a poco fue saliendo y retomando su vida normal. Ahora, Ana Fernández tiene una bonita relación con el cantante Adrián Roma, 'Marlon' como apodo. Esperemos que siga así de estupenda y seguro que el echar la vista atrás le sirve para seguir creciendo.

