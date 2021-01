Rafa Mora ha desvelado en el apartamento de 'Solos' cómo le está yendo en la carrera

El colaborador aprobó la Selectividad con un 7,28

¿Cómo le está yendo a Rafa Mora en la carrera de Periodismo que comenzó el pasado mes de septiembre? El colaborador de 'Sálvame' decidió hace tiempo profesionalizar su carrera en la televisión con un grado universitario, y lo cierto es que, a sus 37 años, no le está yendo nada mal. En lo profesional, Rafa ha asentado su puesto en 'Sálvame' y en el 'Deluxe', ha formado parte de realities de la misma cadena, tanto como concursante como colaborador en plató (ahora está con su novia, Macarena, en 'Solos'), y ahora puede presumir de ser mucho mejor estudiante de lo que lo era en su adolescencia, porque ha revelado en el programa las notas que va sacando.

"Me preocupaba el tema del estudio, pero por lo menos los trabajos los he entregado. Me han puesto un 10 en lengua y un 8'5 en Empresa y Marketing", le ha contado a su novia, que le ha respondido con una amplia sonrisa. "Estoy muy orgullosa de ti", le ha dicho a su chico, a quien se le ha escapado una risa tonta. "Gracias, amor". ¡Ay, el enamoramiento...!

Su físico ha pasado a segundo plano

El valenciano siempre ha basado su éxito en su físico: cuando le conocimos en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Rafa era un amasijo de músculos hipertrofiados, pero eso ya se ha acabado: "Ahora mismo, físicamente me encuentro peor que otras veces, pero por dentro estoy como un roble". "Estoy tan implicado en estudios, trabajo, negocios... al final, en una escala de prioridades, el físico para mí no es lo más importante, aunque hay que estar bien por salud", ha añadido.

