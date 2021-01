Raquel Mosquera: "Invitaré a mi boda a Rocío Flores"

La peluquera conmueve a todos con sus emotivas palabras sobre Pedro Carrasco

Ahora, se cumplen 20 años desde el fallecimiento de Pedro Carrasco. El exboxeador perdió la vida con 58 años debido a un ataque al corazón. Raquel Mosquera, que estuvo con él 10 años, ha querido acudir a 'Sálvame' para recordarle y dedicarle una emotiva carta. La peluquera ha confesado que, a pesar del tiempo, lo sigue teniendo siempre muy presente y ha reconocido que entre ellos, la diferencia de 26 años que se llevaban, nunca fue ningún problema. "Siempre estará en mi corazón", ha explicado a Jorge Javier visiblemente emocionada.

"Querido Pedro, hoy es un día muy especial para mí. Hace 20 años que te perdí. Siempre estarás en mi recuerdo y especialmente en mi corazón". Con estas frase ha comenzado la carta que le ha escrito a Pedro Carrasco. Raquel Mosquera no ha podido evitar derrumbarse y le ha costado mucho seguir leyendo todo lo que había escrito.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Finalmente ha continuado explicando que Pedro Carrasco fue una persona que le aportó muchísimo amor. "Fui muy feliz a tu lado. Y sé que estás cuidándome desde donde estés. En todo este tiempo he conseguido formar un hogar, tener unos hijos, como tú. Tengo que dar gracias a Dios por premiarme o darme una segunda oportunidad y haberme vuelto a enamorar", ha indicado.

Además, ha reconocido que ella ha intentado seguir con los mismos valores que él le enseñó, que son la familia, la responsabilidad y el amor. Por otro lado, ha indicado que ella le habla a sus hijos de Pedro Carrasco y les explica que fue una persona muy importante en su vida.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io