se desmarca por completo de su padre y reivindica ser conocida por su trabajo. Kiko Matamoros se emociona al hablar de su hija Anita: "Creo que las cosas cada vez están más complicadas"



Anita Matamoros no quiere volver a saber nada de su padre, Kiko Matamoros. Después de meses de distanciamiento y conflictos con su progenitor, la joven ha tomado una drástica decisión con la que deja claro que no tiene ninguna intención de reconciliarse y con la que, posiblemente, habría hecho mucho daño al colaborador de 'Sálvame'. La influencer se ha armado de valor con un gesto sencillo de ejecutar, pero muy duro y, desde luego, muy simbólico que parece indicar que cierra las puertas definitivamente a hacer las paces con su padre.

Anita Matamoros reniega del apellido Matamoros y lo ha materializado eliminando el apellido del nick de su perfil de Instagram. Sí, como lo lees, Anita ya no es Anita Matamoros, no quiere que se le relacione para nada con el apellido de su famosísimo y polémico padre. Ahora para los cerca de 650.000 seguidores que tiene en esta red social ella pasa a ser @anitamg. Un golpe más en la mesa para reivindicar ser conocida por su trabajo como influencer y no por ser 'hija de'.

Este paso de Anita llega tras el hastío de ver como se recrudece cada vez más el intercambio público de acusaciones entre sus padres, Makoke y Kiko Matamoros, así como tras escuchar a su progenitor admitir públicamente que es "cocainómano desde los 15 años". Pero quizás la gota de agua que colmó el vaso de la paciencia de Anita fue que Kiko reconociera que no le importaría desheredarla con tal de que su madre, Makoke, y su hermano, Javier Tudela, no se pudieran beneficiar económicamente.

Tras estas palabras de su padre durante su polígrafo en 'Sábado Deluxe', Anita ya reaccionó dejando claro que no le interesaba hablar del tema cuando un seguidor le preguntó abiertamente por la polémica. "No me interesa ese seguidor que me sigue por morbo o cotilleo porque no lo va a encontrar aquí, no es mi estilo", dijo.

Y como efectivamente no es su estilo lo demuestra ahora desmarcándose de todo y renunciando a su apellido paterno, al menos en Instagram. Pero ojo que lo que Anita acaba de hacer no es nuevo, su hermana Laura Matamoros también lo hizo y su éxito como influencer es innegable ahora que está muy cerca de llegar al millón de seguidores.

En el nick de Laura tampoco hay rastro de su apellido, ya que la madre del único nieto de Kiko Matamoros usa Flores, el apellido de su madre y es conocida como @_lmflores. Las dos hermanas mantienen una muy buena relación, al margen de su padre, con quien Laura sí tiene buen rollo. Ambas se ganan la vida con su trabajo de influencers en redes sociales y no han dudado incluso en apoyarse la una a la otra haciendo acciones conjuntas en Instagram.

Anita Matamoros en su última aparición pública junto a su padre en agosto de 2019, en presencia de Marta López. Gtres

Anita comienza pues una nueva etapa alejándose todavía más de los focos mediáticos que enfocan siempre hacia su padre, Kiko Matamoros. Y es que con solo 20 años, la joven tiene muy claro que no quiere vivir de sus apellidos, sino de su trabajo como influencer creando su propia marca personal, afianzando su canal de Youtube, probando nuevos negocios y sin abandonar sus estudios de moda.

