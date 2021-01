Amor Romeira ha querido remodelar su cuerpo y ha contado qué se ha hecho. Amor sorprendía a sus seguidores con un cambio que iba a hacer para verse y sentirse mejor, y es que la televisiva ha pasado por quirófano para remodelar su silueta. Hace varias semanas, Amor se sometía a una liposucción y ahora ha querido mostrar el resultado final en Instagram.

"LA CUERPA", así llama a su nueva y delgada figura. Está encantada de cómo le ha quedado y la recuperación tan rápida que está teniendo. Amor subía un video con todo el proceso, explicando su inicio (no estaba nada a gusto con su barriga), todo el preoperatorio y el post, cómo tenían que asearla, ayudarla a caminar, a comer...hasta el resultado final. ¡Un cuerpo de escándalo!

"Mis amores aquí os dejo un resumen de todo el proceso de mi cirugía de liposucción con transferencia en los glúteos", eso es lo que exactamente se ha hecho la ex gran hermana. En su post de Instagram agradece a todo el mundo que ha estado con ella en el proceso. Desde los profesionales sanitarios, hasta sus amigos y familiares. Sin ellos hubiese sido imposible. Amor está feliz con su nuevo cambio, pero también ha recibido malos comentarios por las redes sobre esta decisión que ha tomado.

Esa clase de comentarios, seguramente que no afecten a la canaria. Ella es una tía fuerte y le encanta ser camaleónica y cambiar de aspecto cada vez que se le antoja. Meses atrás, pasaba de tener un 'melenón' a raparse la cabeza. Es una chica atrevida, ya sea por el tipo de fotos que sube a sus redes, que por cómo se desenvuelve en los platós de televisión.

¡Mujer fuerte donde las haya! Amor está todavía recuperándose de la pérdida de su gran pilar, su madre. Por lo que comentarios despectivos de su físico, no es que le deban importar mucho. Le deseamos una buena recuperación y la vemos muy guapa.

