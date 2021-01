La periodista suele dar grandes momentos al programa. Hace unos días, se enfrentó a uno de sus mayores miedos y las pasó canutas...

La presentadora está muy pendiente de su imagen, pero también de sus mascotas. María compartió cómo protege a su perrita, Beige, del frío.

María Patiño no ha querido hablar en 'Sálvame' de su supuesto nuevo retoque estético, pero sí sobre sus gustos más personales. Ella lo tiene claro, le gustan "grandes y gordas" y, además, confiesa de quién ha heredado ese gusto. Estamos acostumbrados a que los colaboradores del programa hablen de sus vidas personales, pero lo de María no nos lo esperábamos. Ni nosotros ni sus compañeros. Estos último no pudieron evitar la risa al oír las palabras de la periodista.

El programa de Jorge Javier lleva varios días hablando de lo que anuncian los colaboradores en sus redes sociales y concretamente estaban debatiendo sobre la calidad de las joyas que promociona Anabel Pantoja. Fue entonces cuando María soltó la bomba. "Yo llevo mucha bisutería. Me encantan los anillos gordos y las cosas gordas. Es una cosa que he heredado de mi madre y es que me gusta todo lo grande y lo gordo", explicaba María ante la mirada atónita de sus compañeros, que no se daba cuenta del doble sentido que podían tener sus palabras.

Capturas TV

En el momento en el que reaccionó, la periodista se quedó muda y los colores comenzaron a subirle por la cara. No se creía lo que acaba de decir y la cara con la que la miraban sus compañeros. Belén Esteban llegó a decirle: "Es que lo estás diciendo con un tono...".

Capturas TV

Volviendo al tema de los gustos de la periodista, en lo que a joyas se refiere, María explicó que ella sabe que no son piezas buenas y que a veces se le pone el dedo azul, se les quita el color o se le rompen, pero que a ella le encanta la bisutería barata y que "las joyas buenas, buenas, heredadas de mi madre, las tengo guardadas, porque me da cosa ponérmelas".

