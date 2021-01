Pamela Anderson ha vuelto a pasar por el altar y se ha casado por quinta vez. ¿Será la definitiva? Ella cree que ahora sí que ha encontrado el verdadero amor, el amor de su vida, eso es lo que cuenta en una entrevista ofrecida por el 'Daily Mail'. ¿Y quién es el quinto afortunado de ser el marido de la explosiva actriz? Pues nada más y nada menos que su guardaespaldas, Dan Hayhurst.

La boda ha sido secreto total. La protagonista de 'Los vigilantes de la playa' revelaba que contuvo matrimonio con Dan Hayhurst en una ceremonia celebrada en la pasada Nochebuena en Vancouver, Canadá, su país natal. La pareja llevaba una temporada saliendo, de hecho, el confinamiento domiciliario la pasaron juntos. Al acto solo acudió un cura local y un testigo, pero la actriz y el guardaespaldas aseguran que tienen "la bendición" de sus familias.

"Me casé en la propiedad que compré a mis abuelos hace 25 años, aquí es donde se casaron mis padres y todavía están juntos. Siento que he completado el círculo", comentaba la actriz al medio británico. "Estoy exactamente dónde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama".

Pamela ha estado casada en cuatro ocasiones, con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon (dos veces). El penúltimo en llegar a su vida fue con el magnate de Hollywood, Jon Peters, pero su enlace terminó a las 12 días sin llegar a formalizar legalmente el matrimonio. Este "definitivo enlace", como asegura Pamela, fue celebrado en en el patio trasero de la extensa propiedad rural. La actriz lució un impresionante vestido de novia blanco vintage con mangas abullonadas, un largo velo y un pequeño ramo de rosas blancas y rosas. Por otro lado, Dan escogió la opción de pantalones negros y una camisa blanca.

Fue una ceremonia de lo más íntima y no se conocen muy bien los detalles, lo que sí ha desvelado la pareja que, por el momento y debido a la situación mundial, no se irán de viaje de novios. A Pamela y a Dan no les importa, porque según ellos "todos los días son luna de miel".



