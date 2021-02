Cristina Pedroche se convierte en inspiración para María Teresa Campos.

Si hace poco la mujer de Dabiz Muñoz revolucionó con su foto desnuda en la nieve, ahora promete revolucionar con su nuevo proyecto.

La carrera de Cristina Pedroche sigue en ascenso y ahora le ha llegado una nueva oportunidad laboral que podría ser su espaldarazo definitivo. A sus 32 años, Cristina Pedroche presentará 'Love Island' (‘La isla del amor’) en Atresmedia, un reality cuya mecánica recuerda mucho a la de 'La isla de las tentaciones', en Telecinco, tal y como adelantaba el periodista Rocco Steinhäuser. En este nuevo programa, en una ceremonia inaugural, un grupo de solter@s son emparejados y tendrán que evitar caer en la tentación de los concursantes que vayan incorporándose. En este contexto, la colaboradora de ‘Zapeando’ (La Sexta) ejercerá de maestra de ceremonias.

El nuevo trabajo de Cristina Pedroche es la adaptación de un formato británico de la productora de 'Pasapalabra', que triunfa tanto en Reino Unido como en Francia, y se graba en Mallorca. Si en la adaptación española también se opta por Baleares, su marido, el chef Dabiz Muñoz, la visitará seguro.

Cedida Ipanema

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La presentadora, muy críptica, escribió en su cuenta de Instagram el día que se dio a conocer la noticia: “Se ha quedado buena tarde para presentar algo, ¿no?”. Vamos, que damos por hecho que la veremos en otro programa de Atresmedia, sea en Neox o en ATRESplayer…

Como Sandra Barneda

Cedida Mediaset

Cristina Pedroche hará las veces de Sandra Barneda en ‘La isla de las tentaciones’ de Telecinco. Es decir, presentará ‘Love Island’, en Atresmedia, y será quien hable con los concursantes.

A dar la campanada

Cedida Pedro del Hierro

La colaboradora de ‘Zapeando’ (La Sexta) es una habitual en la Puerta del Sol. Por quinto año consecutivo, Alberto Chicote y ella han dado las Campanadas en Antena 3, y estas últimas han sido las más vistas de la historia en una cadena privada (5.535.000 espectadores). Lo más comentado, sus vestidos, este año de Pedro del Hierro, con los que puede lucir su tipazo, que seguro que ‘disfrutaremos’ ahora en la playa…

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io