¡Menudo coche acaba de estrenar Mario Casas! El actor es uno de los más reconocidos de nuestro país, y es que muchas son las series y películas que ha protagonizado. Fruto de ese esfuerzo y constancia, y con el estilazo que le caracteriza, muchos son los caprichos de los que puede presumir. Esta vez, el actor, nominado a los premios Goya como mejor actor por su papel en la película "No Matarás", se ha permitido el lujo de estrenar 'cochazo'. Y no uno cualquiera.

Mario Casas ha sido captado por las cámaras a las afueras de la capital española con su "nuevo juguete", un flamante Maserati modelo Ghibli GrandSport, una berlina que tiene un valor en el mercado de más de 80.000 euros (y que según el modelo y los extras puede costar más de 120.000) y es considerado uno de los mejores automóviles de gama alta. Vamos, que Mario en otra cosa no, porque ya vemos que el chico es más de sudadera y vaquero sin grandes alardes de lujo en su ropa, pero una buena casa o un buen coche que no falten...

De color negro, impecable y robusto. Así es el 'cochecito' de Mario, todavía sin un rasguño, y es que seguro que lo cuida como si de un niño se tratase... o incluso mejor, ¡porque menudo desembolso! Claro, cuando ves que es un coche de 580 caballos, una aceleración de 0 a 100 km/h en poco más de 4 segundos y que puede alcanzar hasta los 326 km/h... ¡como para no cuidarlo! Eso sí, él tampoco presume demasiado, porque el actor iba de lo más discretito a hacer unos recados cerca de la estación de renfe de Las Matas, aunque para él eso del transporte público ya es cosa del pasado, por lo que vemos...

