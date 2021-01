Katie Holmes muestra (de un modo muy gráfico) lo que no hay que hacer estos días. Vale que con esto del teletrabajo, los confinamientos y la falta de vida social todos nos hemos relajado un poco a la hora de ponernos monos por las mañanas, cierto es. Pero todo tiene un límite y la ex de Tom Cruise nos acaba de mostrar el límite al que no deberíamos llegar. Y es que Katie Holmes parece que se ha recogido el pelo nada más levantarse de la cama y así, sin pasarse ni el peine, ha decidido salir a la calle a sus buenos quehaceres sin miedo alguna a que su desastroso look fuera inmortalizado por un paparazzi.

Bendito fotógrafo que nos ha permitido contemplar estos pelos de Katie Holmes que le han hecho merecedora del primer puesto de nuestro ranking semanal de horrores. Pero ojo que la actriz no es la única que ha pecado de ir pelín desastre últimamente, pasen y vean...

Katie Holmes

Gtres

Desde que llegó la maldita pandemia, el mundo de la moda tiembla. Lo malo es que algunas no distinguen ya: esos pelos a lo mejor para estar en casa, Katie Holmes, podrían colar pero ¡que vas por la calle! ¿Qué opinará su chico, el chef Emilio Vitolo, de que su novia vaya así de descuidada?

Jennifer López

Agencia

J Lo a veces es como La Pantoja: se cree que con ponerse un abrigo de pieles y unas gafas de sol vale. Mujer, cuida un pelín más el estilismo para subir al escenario o corres el riesgo de terminar como Katie Holmes paseando por la calle sin arreglar. Avisada quedas eh... Ademmás Jennifer, te preferimos casi luciendo ese culo perfecto del que presumes que tapada entre tanto print animal.

Máxima de Holanda

Agencia

La reina de Holanda tiene una Máxima: allí donde haya una situación climatológica que le permita una imagen digna de esta sección, allí que va ella. ¡Si es que esta mujer se ha ganado la corona!

Ahora que caemos, está claro que la pandemia tiene que estar causando una grave crisis en las peluquerías a juzgar por el aspecto de las tres últimas mujeres que acaban de pasar por aquí...

Joe Biden se pone gallito

Gtres

Relájate, Joe Biden, ya eres el nuevo presidente de los Estados Unidos. No hace falta que ensayes la posición de la garza para defenderte de Trump: ¡El servicio secreto de la Casa Blanca va a mantener a Donald Trump lejos de ti! ¿O es que Joe estaría ensayando cómo darle una buena patada a su antecesor...? Vale sí, en realidad el hombre iba a la pata coja porque se había roto el pie jugando con su perro, pero las otras opciones eran más divertidas, ¿no?





Victoria de Suecia y Daniel Westling

Gtres

¿Verdad que es como una escena de un musical? Victoria de Suecia parece a punto de arrancarse a cantar al más puro estilo ‘Sonrisas y lágrimas’. Daniel Westling tiene una sonrisa ¿sincera? Anda que si éste no fuera el consorte sino el legítimo heredero...













