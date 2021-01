En el año 2000, Israel Pita se dio a conocer gracias a su paso por el primer 'Gran Hermano'. A pesar del gran éxito del programa y de la repercusión que consiguió tener, él decidió alejarse del foco mediático y cambiar radicalmente de vida. El ourense se había convertido en uno de los participantes más queridos del programa y fue conocido, sobre todo, por su historia de amor con otra de las concursantes, Silvia Casado. Sin embargo, después de esto se ha sabido poco sobre ellos y lo único que se conocía es que, finalmente, esta relación no consiguió llegar a buen puerto. Ahora, hemos analizamos qué ha sido de él y cómo se encuentra tras su decisión de alejarse de la televisión.

Israle Pita, que cuando entró en el concurso estaba haciendo sus prácticas de celador, ha conseguido encontrar un puesto en el hospital malagueño. El ex participante de 'GH1' trabaja para conseguir frenar la expansión del coronavirus y poner de su parte para que las personas que acudan allí estén lo mejor posible.

En cuanto a su vida amorosa, Israel Pita tuvo a su hijo Hugo en 2003, fruto de su relación con Silvia Casado. Sin embargo, sus caminos se separaron, aunque, según confesó en un vídeo en 'Twitter' no se arrepiente de nada, porque gracias a su historia de amor con ella y a 'GH1' nació una de las personas más especiales de su vida.

Unos años más tarde, en 2010, el ex concursante se casó con Sandra Rodríguez, una enfermera de la que sigue completamente enamorado. Ambos tuvieron a su hija Mía. Para ellas siempre tiene palabras de cariño y de amor a través de sus redes sociales, demostrando lo feliz que es junto a ellas y a su hijo Hugo. "Mi vida ahora es como quería que fuese. Tengo dos hijos que son la leche y trabajo para lo que quería trabajar", confesaba a través de un vídeo que compartió con los fans de 'Gran Hermano'.

¡#FelizMiércoles! @isra_pita es celador y, como todos esos superhéroes, ahora está en primera línea de batalla. Nos ha contado cómo es su día a día y nos lanza este mensaje: "sed responsables y generosos". ¡Así será, Israel! 😊 #20AñosGH #EsteVirusLoParamosUnidos y en casa 💪 pic.twitter.com/7hA4N6wFeL — Gran Hermano (@ghoficial) April 22, 2020

